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Tras la derogación de la Ley de Alquileres, los contratos volvieron a regirse por los acuerdos entre propietarios e inquilinos. Esto implica que, a partir de junio, quienes alquilan deberán afrontar una actualización adicional según lo pactado en cada contrato.
El dato clave para definir estos aumentos es la inflación. En ese marco, dieron a conocer el Índice de Precios al Consumidor (IPC) de abril, un porcentaje que será utilizado por muchos propietarios para aplicar los ajustes correspondientes.
Murió la Ley de Alquileres: cuánto aumentan los contratos desde junio 2026
Según confirmó este viernes el Instituto Nacional de Estadistícas y Censos (INDEC), la inflación marcó 2,6% en abril y logró un acumulado de 12,3%.
Estos porcentajes son determinantes para definir el aumento de los alquileres que basen su actualización en el IPC nacional y que hayan cumplido el tiempo establecido para una nueva suba.
Los inquilinos tendrán que sumar los índices de acuerdo al plazo pactado en su contrato: es decir, la inflación acumulada de los últimos tres, cuatro o seis meses.
Cómo calcular el aumento del alquiler por IPC
En la mayoría de los nuevos contratos ajustados por inflación, las actualizaciones se realizan de manera trimestral o cuatrimestral.
En estos casos, el propietario debe sumar los porcentajes mensuales del IPC correspondientes al período completo. El total acumulado será el porcentaje final de aumento a aplicar.
Ejemplo de cálculo
- Contrato iniciado en diciembre de 2025
- Valor inicial: $ 600.000
- Actualización: trimestral por IPC CABA
En este caso, el inquilino comenzó a pagar en abril un total de $ 653.400.
|Fecha
|Aumento
|Valor
|Trim.
1
|2026-01-01
|0 %
|$ 600.000
|Trim.
2
|2026-04-01
|9,44 %
|$ 656.654