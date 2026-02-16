Colegiales, uno de los barrios porteños más valorados por su entorno residencial y su identidad cultural, se prepara para sumar un nuevo espacio verde junto a uno de sus puntos más reconocidos: el Mercado de Pulgas. En el terreno contiguo al paseo histórico avanza la construcción de una plaza que busca renovar el paisaje urbano y generar un nuevo punto de encuentro para vecinos y visitantes. La iniciativa del Gobierno de la Ciudad apunta a recuperar un área poco utilizada y transformarla en un espacio público con más arbolado, iluminación reforzada y mejores condiciones para la circulación peatonal. El proyecto abarcará una superficie de 2.101 m² y prevé la plantación de 50 árboles de especies como jacarandá, fresno, pata de vaca, anacahuita y yerba de bugre. Además, se colocarán 37 luminarias LED para mejorar la visibilidad y la seguridad en el sector. La plaza estará diseñada en sintonía con la estética del Mercado de Pulgas e incorporará grandes pérgolas metálicas que brindarán sombra y funcionarán como refugio climático en jornadas de calor, promoviendo el uso del espacio público durante todo el año. Como parte de la intervención, también se nivelarán bocacalles, se ampliarán veredas y se construirán senderos accesibles que conectarán el mercado con otros espacios verdes cercanos, como Plaza Mafalda y Plaza Clemente. El objetivo es conformar un corredor verde que facilite la circulación peatonal en la zona. Se estima que la obra, que beneficiará de forma directa a unos 70.000 vecinos y a miles de trabajadores y visitantes del área, estará terminada en aproximadamente siete meses, con finalización prevista para el último trimestre del año. El proyecto se enmarca en el plan del Gobierno porteño para ampliar la red de espacios verdes y mejorar la calidad del espacio público en distintos barrios. Como antecedente, se menciona la plaza inaugurada en Villa Santa Rita, de 1.725 m², que suma áreas de césped, juegos y mobiliario urbano para más de 30.000 personas. Durante 2026, la Ciudad prevé continuar con nuevas intervenciones para sumar áreas verdes y espacios de encuentro en diferentes zonas porteñas. Un estudio de la Universidad Nacional de La Plata analizó variables como seguridad, espacios verdes, oferta educativa, servicios y conectividad para identificar los barrios con mejores condiciones para vivir en la Ciudad. El informe ubicó a Colegiales en el primer lugar del ranking, destacándolo por su tranquilidad, la presencia de áreas verdes, buenos índices de seguridad y su ubicación estratégica. A pesar de estar entre zonas de alta densidad como Palermo y Belgrano, mantiene un perfil barrial con identidad propia. Calles adoquinadas, casas bajas y espacios públicos activos conviven con productoras, talleres artísticos, cafés, bares y una oferta gastronómica en crecimiento, lo que lo convierte en una opción elegida por jóvenes y familias. Por su parte, el origen del barrio está ligado al de Chacarita, ya que ambos formaban parte de la antigua Chacarita de los Colegiales. El nombre proviene de los estudiantes que pasaban allí sus vacaciones. En la década de 1880, Colegiales y Chacarita se integraron definitivamente a la Ciudad de Buenos Aires. Desde entonces, la zona se consolidó con casas bajas, calles arboladas y pequeños talleres que definieron su identidad. Hoy, ese espíritu tradicional convive con un fuerte movimiento cultural y gastronómico. Espacios como Plaza Mafalda y el Mercado de Pulgas reflejan la combinación de historia y renovación que caracteriza a uno de los barrios más buscados para vivir.