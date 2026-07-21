No es Palermo: este barrio porteño cambió por completo y ahora es el segundo más caro para alquilar.

Palermo ya no será el barrio referencia sobre los alquileres más elevados en la Ciudad de Buenos Aires. Un nuevo informe revela que otro sector porteño logró desplazarlo del segundo lugar y consolidó un fuerte crecimiento en el mercado inmobiliario.

De acuerdo con los datos del último informe de Zonaprop, Núñez registra un valor promedio de $980.640 mensuales para alquilar un departamento de dos ambientes. De esta manera, quedó solo por detrás de Puerto Madero, donde la oferta se maneja mayoritariamente en dólares, y superó a Palermo, cuyo promedio ronda los $956.700.

El relevamiento también muestra una desaceleración en el ritmo de aumento de los alquileres. Durante el primer semestre de 2026, los valores crecieron un 15,7%, mientras que la suba interanual fue del 31,3%, el nivel más bajo registrado desde fines de 2019.

Por qué Núñez se convirtió en uno de los barrios más cotizados

La transformación urbana que experimentó Núñez en los últimos años explica gran parte de este cambio. La aparición de edificios de categoría, oficinas corporativas y nuevos desarrollos comerciales modificó el perfil histórico del barrio y atrajo a un público cada vez más amplio.

Núñez continúa entre los barrios más demandados de la Ciudad (Fuente: ReMax).

A ese proceso se sumó el crecimiento del Parque de Innovación, un complejo que reúne universidades, empresas tecnológicas y centros de investigación frente al estadio Monumental.

Según explicó Adrián Ruiz, titular de Ruiz Propiedades, al medio TN, “Núñez dejó de ser solamente un barrio residencial. Hoy recibe profesionales, ejecutivos, estudiantes universitarios y familias que buscan calidad de vida, buena conectividad y edificios nuevos con amenities. Esa combinación hizo crecer la demanda de alquileres tradicionales”.

Qué factores impulsan el crecimiento del mercado inmobiliario

El desarrollo de edificios con piscina, gimnasio, espacios de coworking, terrazas y otros servicios elevó la calidad de la oferta disponible, mientras que el avance de proyectos corporativos sobre la avenida Del Libertador fortaleció la llegada de nuevos profesionales a la zona.

Además, el incremento de la oferta de departamentos tras la derogación de la Ley de Alquileres ayudó a moderar el ritmo de aumento de los precios. Aun así, Núñez continúa entre los barrios más demandados de la Ciudad y las inversiones públicas y privadas seguirán impulsando el interés por vivir en una de las zonas que más cambió en los últimos años.

Los barrios más caros para alquilar

Si se tomara como referencia un departamento de dos ambientes y 50 m2, el ranking de los barrios más caros para alquilar es:

Puerto Madero : $1.260.640.

Núñez : $980.640.

Palermo : $956.700.

Belgrano : $946.196.

Chacarita : $929.856.

Colegiales : $917.375.

Villa Urquiza : $915.607.

Saavedra : $915.177.

Coghlan : $907.270.

Recoleta: $903.803.

Los barrios más económicos para alquilar