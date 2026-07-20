Tras el salto del 5% que registró en junio, el dólar recortó en julio parte del aumento de $ 70 que tuvo el mes pasado y se ubica a $ 1500 para la venta en las pantallas del Banco Nación.

En ese contexto, el analista Salvador Di Stefano, más conocido como el Gurú del Blue, ofreció un análisis sobre el escenario cambiario y dio sus recomendaciones de inversión.

El Banco Central y el piso del tipo de cambio

“El Banco Central no para de comprar dólares, poniéndole un piso al tipo de cambio, y acrecentando reservas”, señaló el especialista en su último reporte semanal. Según Di Stefano, Argentina atraviesa una fase de fuerte acumulación de divisas que definió como una “ola de dólares”.

En esta línea, explicó que el BCRA compra dólares cuando la oferta supera a la demanda. “De esta forma cumple un doble rol; acrecentar reservas y poner un piso al tipo de cambio”, señaló y añadió que, sin la intervención de la entidad, “el dólar bajaría mucho más”.

Di Stefano destacó que, según las estimaciones que maneja el Gobierno, las compras totales del BCRA podrían alcanzar este 2026 los u$s 17.000 millones. Bajó esta proyección, la entidad solo tendría por delante acumular u$s 4.420 millones.

El reporte señaló además que este escenario se produce "sin una gran liquidación del campo", que aguarda mejores condiciones de precio en Chicago y una mejora en el tipo de cambio para exportar.

Al respecto, el analista aseguró que las compras de dólares están “más atadas al ingreso de capitales vía colocación de Obligaciones negociables de empresas argentinas en el exterior o bien bonos provinciales”. “Estas compras en el mes de julio han abastecido holgadamente la demanda de dólares por turismo, algo que creía que podría imponerse sobre la oferta este mes”, precisó.

Mapa financiero: en qué recomienda invertir Di Stefano

En el plano corporativo, Di Stefano destacó que Genneia e YPF Luz esperan aprobación para cotizar en la bolsa de Estados Unidos. “Hacía mucho tiempo que no vivíamos colocaciones de este tipo en el exterior”, marcó.

En el caso de YPF Luz, el especialista precisó que se planea colocar en bolsa el 25% del capital que hoy retiran inversores extranjeros. Por su parte, Genneia busca capturar “fondos frescos” para financiar nuevas inversiones productivas.

Por otro lado, el analista mencionó oportunidades en renta fija. En este apartado, recalcó que los bonos en dólares con vencimientos en 2028 y 2029 rinden un 8% anual. Para quienes buscan pesos, existen colocaciones ajustadas por tasa Tamar al 34,5% anual o letras de corto plazo del Tesoro que rinden el 24%.

Otro activo bajo la lupa es Metrogas, que acaba de anunciar un dividendo en efectivo importante. Según Di Stefano, la inminente venta de la empresa por parte de YPF es un “negocio cerrado” sujeto a la extensión de la concesión. Esto dejaría a YPF con un flujo de caja relevante y a los nuevos dueños con una “caja interesante”.