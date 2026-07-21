Como norma general, es pertinentemente relevante destacar que es sumamente importante acudir a los tribunales si se recibe una demanda de desalojo.

Cualquier persona que alquile en Estados Unidos cuenta con ciertos derechos como inquilino. Esta situación se mantiene, incluso si el propietario decide que deben abandonar la propiedad. Según la información proporcionada por la Oficina para la Protección Financiera del Consumidor (CFPB), las leyes protegen a ciertos individuos de ser desalojados, permitiendo que permanezcan en su hogar incluso en tales circunstancias.

Como norma general, es pertinentemente relevante destacar que es sumamente importante acudir a los tribunales si se recibe una demanda de desalojo, dado que las autoridades indican que esta acción es una de las opciones que pueden considerarse para que no se lleve a cabo la medida.

Inquilinos podrán continuar residiendo en su vivienda, aun en contraposición al deseo del propietario

La finalización de un contrato o la decisión de un propietario de no continuar con el alquiler del inmueble no se considera suficiente para dar por concluido el alquiler. Según la información oficial emitida, los miembros de las fuerzas armadas que abonen un alquiler mensual inferior a USD 4,214.28 no podrán ser desalojados de su vivienda principal durante su servicio militar . Esta normativa también se aplica a sus dependientes. Asimismo, no podrán recibir embargos a menos que exista una orden judicial en contra de la persona.

Adicionalmente, dentro de las protecciones específicas a las que tiene derecho este grupo, se establece que tienen la facultad de suspender un desalojo judicial en caso de que el arrendador introduzca una demanda. “Si el arrendador solicita su desalojo ante un tribunal, usted y sus dependientes pueden solicitar la suspensión del desalojo por un plazo de 90 días. El tribunal también puede ordenar la suspensión de manera automática, sin necesidad de solicitud”, detalla CFBP. En el caso de una demanda por desalojo, los miembros de las fuerzas armadas deben contactar a su Oficina de Asistencia Legal.

Lo que los inquilinos deben considerar al recibir una notificación de desalojo.

Al recibir la demanda, uno de los derechos de los inquilinos consiste en presentar una respuesta por escritoal tribunal, justificando las razones por las cuales no debe llevarse a cabo el desalojo.

Resulta esencial detallar la situación particular y enumerar las medidas adoptadas para encontrar ayuda. Adicionalmente, se debe describir las acciones o inacciones del arrendador en relación con la obtención de fondos de asistencia destinados al alquiler.

Se aconseja que los afectados se pongan en contacto con el secretario del tribunal para preguntar específicamente por su caso y así determinar el plan de acción más adecuado y los derechos aplicables que los protegen.

En caso de haber solicitado asistencia para el pago del alquiler o servicios y aún no haber recibido respuesta, es vital incluir esta información en la respuesta presentada.