Mudarse solo a CABA: cuánto dinero se necesita realmente para independizarse en 2026
Entre alquiler, expensas, servicios y gastos básicos, el presupuesto mensual supera ampliamente los ingresos promedio. Qué hay que tener en cuenta antes de dar el paso y por qué cada vez más jóvenes postergan la decisión.
A cuánto está el dólar blue hoy lunes 1° de junio. Cuál es el precio del dólar oficial y de los dólares financieros CCL y MEP. Toda la información que necesitás sobre cómo sigue la semana en los mercados.