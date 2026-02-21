El dólar oficial continúa con su rumbo a la baja y esta semana acentuó su pronunciada caída al cerrar a $ 1395 para la venta. De esta forma, se ubica $ 85 por debajo de la cotización en la que cerró 2025 ($ 1480). No alcanzaba un valor tan bajo desde el 29 de octubre del año pasado, cuando cerró en $ 1.385. No obstante, Carlos Melconian calificó la situación actual del mercado cambiario como “confusa” y advirtió que en el corto plazo se empezarán a ver tensiones. “Acá estamos en un problema que va a trascender en las próximas semanas”, aseguró el expresidente del Banco Nación. “Está dando muy bien la exportación, lástima la importación. Mientras hay una discusión de avalancha china y de apertura económica, se siguen derrumbando las importaciones, clave para un país que quiere crecer. Es loco esto. Eso está mostrando un reflejo nítido del estancamiento de la economía“, sostuvo sobre este desequilibrio. Otro punto de alerta fue la persistente dolarización de los ahorros de los argentinos a pesar de un tipo de cambio estable: “Lamentablemente, tengo que decir que sigue existiendo dolarización en la gente. En el momento del verano tranquilo, con un dólar que no sube y un Banco Central que compra, la gente no afloja de comprar dólares”. Y añadió: “Esto lo vas a ver en las próximas semanas. Entonces estamos muy confundidos por lo que está pasando en el mercado cambiario, que no está reflejando lo que era la pretensión del Banco Central: que de la mano de comprar dólares empiece a aparecer el crédito y mejore el nivel de actividad". Al ser consultado sobre la inflación, que acumula 8 meses al alza, Melconian descartó un escenario de descontrol total a pesar de esta tendencia pero remarcó que bajar el nivel de precios a un dígito cercano a cero será complicado. “Una tendencia hacia arriba donde se escape no va a haber. La tendencia hacia arriba la llamamos a 2,8%, pero escapar no se va a escapar, entra en un terreno resbaladizo donde le va a costar bajar. Estos son procesos largos", sostuvo. “No debería ser una conversación que no hay que blanco o negro. Es decir, ir de 300 a 30 es un éxito, ir de 30 a un dígito anual va a ser muy complicado“, lanzó el economista. Si bien Javier Milei auguró una inflación cercana a cero para agosto, Melconian puso en duda esta proyección: ”Yo no perdería crédito en la palabra diciendo que vamos a cero coma y todo eso, no me gusta eso". El ejes de su crítica fue la definición del modelo actual. Melconian lo describió como un “modelo ortodoxo clásico tradicional” que busca mantener la inflación a raya mediante la restricción, pero aclaró que “no es todavía un plan de estabilización de shock”. “Es un esquema con una baja en el tiempo, pero tortuosa. Históricamente, cuando la Argentina optó por estos planes tortuosos en materia de actividad para bajar la inflación, después se mancaron en el camino”, señaló. Y cerró: “Va a costar mucho (bajar la inflación). El mundo no juega en contra, pero depende de la credibilidad en el programa, la política de oposición que puede ser gobierno y la ruptura con la historia que genera un shock de inversión que tampoco tiene. Esto va a ser muy difícil para adelante. El Gobierno tiene que ganar confianza y crédito, y no lo está haciendo”.