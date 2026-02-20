En un contexto de relativa paz cambiaria, el economista Fausto Spotorno analizó los factores que mantienen al dólar en niveles estables y sostuvo que es producto de una combinación de factores monetarios y estacionales. Más allá de la baja del tipo de cambio, el especialista advirtió que el Gobierno enfrenta varios desafíos para mantener la estabilidad de la divisa en el futuro cercano. En diálogo por A24, Spotorno fue consultado sobre los motivos detrás de la caída del dólar y lo atribuyó a una serie de indicadores. Para el economista, uno de los pilares fue el ingreso de dólares reales por inversiones y colocaciones de deuda, lo que le permite al Banco Central (BCRA) comprar reservas. A esto, indicó, se sumó una mayor demanda de pesos post-elecciones y una buena cosecha de trigo, lo que restó presión a la compra de moneda extranjera. A su juicio, la caída en las importaciones, producto del freno económico, también ayudaron a mantener la calma cambiaria. Acto seguido, Spotorno planteó que “es muy probable” que el Gobierno afronte una encrucijada para poder sostener el precio de la divisa: “Si bien el dólar a la larga sigue a la inflación, en el corto plazo te pasan cosas”. El economista sostuvo así que, si bien el dólar tiende a seguir a la inflación en el largo plazo, en el día a día ambos se mueven en frecuencias distintas. “El dólar se comporta a escalonazos”, describió. Este comportamiento implica que el dólar puede pasar meses “planchado” o incluso a la baja, mientras los precios siguen subiendo de forma lineal durante meses. De esta forma, señaló que la única salida de este proceso es lograr una baja real y sostenida de la inflación. “En la medida que la inflación baje, el proceso se hace más suavizado. Pero, mientras tanto, vamos a seguir con este esquema de hace ya 20 años: sube el dólar, se estabiliza, pega un sacudón, tres semanas de ´qué pasó con el dólar´, después se estabiliza otra vez, y así sucesivamente“, insistió. Luego, Spotorno introdujo el concepto de “sábana corta” para describir los dilemas que enfrenta la política monetaria del Gobierno: si baja demasiado la tasa de interés para reactivar la actividad, corre el riesgo de que se disparen la inflación y el dólar. Por otro lado, si el Banco Central deja de comprar dólares para que la inflación baje más rápido, corre el riesgo de que el tipo de cambio se atrase demasiado y afecte a la mayoría de los sectores económicos. “Entonces, está siempre tirando de un lado o del otro de la sábana, viendo qué es lo que sucede. Y me parece que no le queda otra tampoco, no hay una solución”, concluyó al respecto.