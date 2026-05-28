Pedir un crédito siendo profesional independiente o emprendedor en Argentina requiere entender cómo el contexto inflacionario y los modelos de cada entidad impactan en el costo real de la deuda, además de cumplir con los requisitos básicos de cada banco.

La oferta actual de créditos personales se divide principalmente entre líneas de “libre destino” (consumo personal) y líneas de “inversión productiva” (mejoras en el negocio), cada una con lógicas de devolución y tasas diferentes.

Préstamos para monotributistas del Banco Nación(BNA)

El BNA mantiene la oferta más competitiva para quienes buscan inversión productiva , apoyada en programas de fomento estatal.

Línea CreAr Microempresas

Destinada exclusivamente a la compra de máquinas, herramientas e insumos.

Ofrece montos escalonados según la categoría: hasta $ 1.200.000 (Cat. A y B), $ 2.000.000 (C a E) y $ 4.000.000 (F en adelante).

Devolución

El plazo es de 24 meses con una tasa fija bonificada por el FONDEP.

Línea libre destino

Para monotributistas que adhieran al paquete Cuenta Nación. La TNA es del 74% (fija) con plazos de hasta 72 meses. Si no se adhiere al paquete, la tasa asciende al 91%.

Esta línea exige una antigüedad mínima de 12 meses en la actividad y estar en Situación 1 o 2 en el BCRA.

Banco Provincia: créditos para profesionales

La entidad bonaerense enfoca su propuesta en la rapidez y la digitalización para monotributistas que ya son sus clientes.

Préstamo para profesionales y negocios

Posee una TNA del 63% para quienes cuentan con el paquete de productos activo y del 73% para el resto. No requiere gastos de otorgamiento y permite la cancelación anticipada. Es ideal para perfiles que ya operan con “Cuenta DNI Pro”.

Cómo acceder a un préstamo con tasa preferencial en el acto (foto: archivo).

Devolución

El plazo máximo es de 72 meses y el monto puede alcanzar los $50.000.000, sujeto a calificación. El trámite se realiza íntegramente por canales digitales (BIP o Cuenta DNI).

Préstamos de BBVA

Se posiciona como la opción de mayor agilidad para el segmento de consumo y libre disponibilidad con montos de escala.

Línea online

Permite solicitar hasta $ 40.000.000 vía web o $ 70.000.000 en sucursal. La TNA vigente es del 129% (CFTEA de 240,51%).

En cuanto a política de cancelación, es de las más flexibles del mercado privado. La comisión de precancelación es del 0% si ya transcurrieron 180 días del otorgamiento o el 25% del plazo pactado.

Esta línea requiere 1 año de antigüedad para profesionales y 2 años para comerciantes independientes. La cuota no puede superar el 30% del ingreso neto.

Banco Galicia: créditos para monotributistas

Orientado a quienes necesitan un respiro inicial antes de comenzar a amortizar la deuda. Ofrece montos de hasta $ 10.000.000 con libre destino.

Su característica diferencial es la posibilidad de diferir el primer pago, otorgando hasta 90 días de gracia.

Tasas y plazos

El costo financiero es elevado (supera el 290% de CFTEA), pero compensa con la celeridad de acreditación, que suele ser inmediata para clientes pre-aprobados.

El préstamo se gestiona directamente desde la App Galicia o el Online Banking, sin necesidad de presentar documentación física si el perfil ya está calificado.

Préstamos del Banco Ciudad para microemprendedores

Especializado en el segmento de emprendedores que cuentan con respaldo de Sociedades de Garantía Recíproca.

Línea Emprendedores Aval SGR

El monto máximo asciende a $ 75.000.000 con destino a capital de trabajo. El plazo de devolución es de hasta 36 meses.

El proceso se inicia online, pero requiere un contacto directo con el oficial de negocios para coordinar el aval de la SGR, lo que garantiza una tasa más baja que el préstamo personal estándar. Es clave contar con el Certificado MiPyME y abrir una cuenta corriente en la entidad.

Conceptos clave para pedir un crédito: tasas y sistemas de amortización

Antes de elegir una entidad, es fundamental comprender qué se está pagando. La Tasa Nominal Anual (TNA) es solo el interés base, pero el dato real es el Costo Financiero Total (CFTEA), que incluye seguros, impuestos (como el IVA sobre intereses) y gastos administrativos.

Un préstamo con TNA baja pero CFT alto puede resultar más caro que uno con tasas intermedias y menos gastos asociados.

En cuanto a la devolución, existen dos sistemas predominantes:

Sistema francés

Es el más común en préstamos personales. Las cuotas son fijas, pero la composición cambia: al principio se paga mayormente intereses y poco capital. Es ideal para quienes necesitan previsibilidad mensual.

Sistema alemán

Las cuotas son decrecientes. Se amortiza la misma cantidad de capital todos los meses, por lo que el interés (que se calcula sobre el saldo) va bajando.

La primera cuota es la más alta, pero es el sistema financieramente más eficiente para quienes pueden afrontar el desembolso inicial.

Criterios clave antes de pedir un préstamo

Para evitar el sobreendeudamiento y asegurar la aprobación, todo monotributista debe considerar tres pilares:

La regla del 30%

Como criterio general de salud financiera, la cuota del préstamo no debería superar el 30% o 35% de los ingresos netos mensuales. Superar este límite suele ser motivo de rechazo automático en las plataformas digitales de los bancos.

El rol del certificado MiPyME

Este documento, emitido por el Ministerio de Economía, es la llave para acceder a las tasas bonificadas por fondos públicos (como el FONDEP). Sin él, el banco aplicará tasas de “cartera general”, que pueden ser hasta 40 puntos superiores.

Perfil en el BCRA

Las entidades verifican la Central de Deudores del Banco Central. Estar en Situación 1 (normal) es indispensable. Cualquier atraso en tarjetas de crédito o servicios financieros previos, incluso de montos pequeños, reduce las chances de acceder a las líneas de fomento.