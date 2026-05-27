Tras habilitar el desembolso de u$s 1000 millones para la Argentina, el Fondo Monetario Internacional (FMI) volvió a poner el foco sobre el frente externo argentino y advirtió que el país necesitará sostener “superávits comerciales suficientemente grandes” para fortalecer las reservas internacionales, reducir vulnerabilidades y garantizar el acceso al financiamiento externo.

La definición aparece en el documento técnico que se conoció este viernes, donde el organismo analiza distintos aspectos de la economía argentina, desde el sistema tributario hasta la estabilidad monetaria y la posición externa.

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