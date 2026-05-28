Uber hizo una oferta por Delivery Hero, la alemana que controla PedidosYa. La compañía estadounidense elevó su participación a casi 37% y quedó en posición de fuerza antes de presentar una nueva propuesta por la empresa de delivery.

La oferta original fue de 33 euros por acción, lo que valuaba a Delivery Hero en unos 10.000 millones de euros (alrededor de u$s 11.600 millones). Sin embargo, varios fondos consideraron insuficiente ese precio y comenzaron a reclamar más de 40 euros por acción, lo que llevaría la valuación total cerca de los u$s 13.000 millones.

El mercado mundial de delivery viene atravesando una ola de fusiones y adquisiciones. DoorDash compró Deliveroo. Prosus avanzó sobre Just Eat Takeaway. Y ahora Uber quiere reforzar su presencia internacional para no quedar rezagado frente a sus rivales.

Delivery Hero aparece como una pieza estratégica. La empresa opera en alrededor de 65 países y tiene posiciones fuertes en América latina, Asia, Medio Oriente y Europa. En la región, su activo más conocido es PedidosYa, la plataforma líder en varios mercados latinoamericanos y una de las apps de delivery más masivas de la Argentina.

Aumento de participación

Uber ya venía acumulando posiciones en la compañía alemana. En las últimas semanas elevó su participación desde alrededor del 7% hasta casi el 37% de los derechos económicos, combinando acciones directas e instrumentos financieros.

Ese movimiento fue leído en el mercado como una señal clara de que la empresa conducida por Dara Khosrowshahi estaba preparando una ofensiva mayor.

La historia tiene además otro componente: Delivery Hero venía atravesando meses complejos. La compañía estaba bajo presión de accionistas para revisar su estrategia, avanzar en desinversiones y mejorar rentabilidad.

Hace pocos días, incluso, se conoció que Niklas Oestberg, cofundador y CEO de la empresa desde 2011, dejará su cargo en 2027.

Revisión de operaciones

En paralelo, la empresa empezó a vender activos y a revisar operaciones. Uber ya había comprado en 2024 el negocio de Foodpanda en Taiwán por u$s 950 millones, en una señal temprana de acercamiento entre ambas compañías.

La paradoja es que la posible adquisición llega justo cuando Delivery Hero empezaba a recuperar valor bursátil. Sus acciones prácticamente se duplicaron en pocas semanas impulsadas por los rumores de compra.

Qué busca Uber

Para Uber, el movimiento tiene lógica defensiva y ofensiva al mismo tiempo.

Por un lado, le permitiría fortalecer Uber Eats en mercados internacionales donde todavía no domina. La app de delivery acaba de regresar a la Argentina con el desembarco en Córdoba. Por otro, le daría más escala en un negocio donde el tamaño se volvió clave para sostener márgenes y negociar costos logísticos.

Además, la compañía busca profundizar su estrategia de “super app”: una plataforma única que combine movilidad, delivery, compras y otros servicios digitales.

El problema es que la operación podría enfrentar fuertes objeciones regulatorias. Analistas ya advierten sobre posibles trabas antimonopólicas, especialmente en Europa, donde Uber y Delivery Hero compiten en varios mercados.