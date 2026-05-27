El SMN alertó por el regreso de las tormentas.

El clima en Argentina se mantiene con mañanas frescas de un dígito y tardes soleadas elevan las temperaturas hasta niveles cálidos y cómodos. Pese a la estabilidad calma climática, el Servicio Meteorológico Nacional alertó por el ingreso de una fuerte tormenta con lluvias.

El diluvio se prolongará por más de 24 horas y desde el SMN emitieron una alerta amarilla para las provincias afectadas por una posible caída de granizo y los fuertes vientos .

Qué provincias están bajo alerta amarilla por las lluvias

El organismo meteorológico informó que el norte del país será golpeado por una fuerte tormenta.

Las nubes negras ingresarán lentamente durante la noche del jueves para dar paso a una madrugada con intensa caída de agua.

Alertan por el ingreso de una fuerte tormenta.

Las condiciones climáticas serán hostiles con varios milímetros de agua acumulada y vientos.

Se pronostica que el temporal afecte las siguientes provincias:

Misiones : Posadas, Apóstoles, Oberá, El Dorado, Puerto Iguazú.

Corrientes : Empedrado, Ituzaingó, Mercedes, Goya.

Chaco : Resistencia, General José de San Martín, Juan José Castelli.

Formosa : Clorinda, Pirané, Las Lomitas.

El noreste de Santiago del Estero : Taco Pozo, Quimili, Añatuya.

El norte de Santa Fe: Tostado, Ceres, Reconquista, San Javier.

Pronóstico del clima para la Ciudad de Buenos Aires

El clima en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires se mantiene con mañanas frescas de un dígito de entre 3° y 7° que dan paso a tardes soleadas de hasta 18°.