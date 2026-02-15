Llenar el changuito del supermercado sigue siendo complicado en 2026 para los consumidores cuyo poder de compra se vio afectado por el peso que tomaron los servicios dentro del presupuesto familiar. En ese contexto, la consultora Analytica calculó cuánto cuesta abastecerse en cada provincia y cuáles son las regiones en donde es más caro hacerlo. Para la comparación, el estudio denominado ´El Changuito Federal´ utilizó una selección de productos de supermercado representativos del consumo de la clase media en alimentos y bebidas, diseñada para reflejar una compra mensual típica de una familia compuesta por dos adultos y dos menores. Para garantizar la comparabilidad entre provincias, la firma incluyó en todos los casos productos idénticos en marca y presentación para medir el impacto real del costo de vida en cada jurisdicción. De esta forma, el trabajo reflejó que la canasta de productos para una familia tipo de clase media muestra una disparidad geográfica que impacta directamente en el poder adquisitivo según la provincia donde se resida. Al analizar variaciones absolutas en pesos, el podio de las provincias más caras está monopolizado por la Patagonia. Santa Cruz se mantiene como el lugar más caro para llenar el changuito, con un costo total de $ 911.587. Le siguen Chubut (903.640), Tierra del Fuego (891.399), Río Negro (887.034) y Neuquén ($867.078), lo que consolida al sur como la región con los precios nominales más altos de la Argentina. En contraste, el Norte y el Litoral ofrecen los precios más bajos en las góndolas. Misiones se destaca por tener la compra más económica del país, con un valor de $ 798.252, y se ubica como la única provincia por debajo de la barrera de los $ 800.000. La Rioja ($ 807.716) y Chaco ($ 808.958) completan el podio de los lugares más accesibles para esta canasta específica. En ese sentido, la brecha entre Santa Cruz y Misiones alcanza los $ 113.000 y, en consecuencia, el costo promedio nacional del changuito se ubicó en $ 854.919. Al analizar los valores de la canasta respecto del informe previo (de diciembre), Analytica subraya que los mayores aumentos absolutos se dieron en: Por otro lado, se registraron reducciones en: Entre las posibles causas de la dispersión de precios, el informe consideró el costo de vida entre regiones. La Patagonia, que tiene los changuitos más costosos, es a la vez la región con los salarios más elevados. De hecho y pese a tener la canasta más costosa, Santa Cruz también posee el segundo mayor salario promedio del sector privado registrado, por detrás de Neuquén. “Esto implica que los mayores costos son en parte compensados por remuneraciones más altas. Así, la ponderación promedio en la región patagónica del costo de la canasta por sobre dos salarios privados registrados promedio es de 15,7%”, precisaron los analistas. Esta situación contrasta con el Noreste argentino (NEA), que tiene precios más económicos y cuyos salarios también están un nivel más bajo. Sin embargo, allí el costo del changuito representa el 29,7% de la suma de dos salarios promedio del sector privado registrado. Un resultado en línea con la Encuesta Nacional de los Hogares realizada en 2017/18 donde se registró que la proporción de gasto que destinan los hogares al consumo de alimentos y bebidas es mayor en las provincias del norte. Dentro del rubro de alimentos, las hamburguesas se posicionaron como el producto con el aumento más agresivo y generalizado del mes. En todas las provincias del país, este artículo registró subas que oscilaron entre el 4% y el 7%. En una línea similar, aunque con una magnitud levemente menor, las salchichas también mostraron una tendencia alcista constante, con variaciones de precios de entre el 2% y el 4%. Otro protagonista del incremento mensual fue el aceite de girasol. Este insumo básico presentó aumentos de entre el 3% y el 5% en la gran mayoría del territorio nacional, a excepción de Córdoba (1,9%) y Santa Cruz (2,4%) con subas levemente más moderadas. El dato llamativo del informe la dio la docena de huevos: en casi todas las provincias, su valor se mantuvo invariable respecto al mes anterior. La única excepción a esta regla se dio en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA), donde el precio de los huevos incluso registró una baja del 1,3%, siendo de los pocos artículos con signo negativo en el mes. En enero, Chubut y Entre Ríos registraron las subas más alta en términos porcentuales: 3%. Fueron las únicas jurisdicciones percibieron aumentos por encima del IPC general del periodo en estudio, que fue del 2,9%. También tuvieron fuertes alzas el interior de Buenos Aires (2,9%) y Misiones (2,8%). Por otro lado, las menores incrementos del changuito se dieron en La Rioja (1,1%) y Catamarca (0,9%).