Carlos Melconian analizó el rumbo de la economía bajo la administración de Javier Milei durante una entrevista en el streaming Ahora Play. Con su habitual estilo, el expresidente del Banco Nación cuestionó la sostenibilidad del ajuste actual, la pericia del equipo económico y la falta, a su criterio, de un horizonte claro para resolver los desafíos de la economía real. Para Melconian, el ajuste basado casi exclusivamente en el recorte tiene un límite cercano. “Algún día tiene que entrar gente al negocio, si no, ya no hay más ajuste. Esa es una máxima”, disparó el economista, resaltando que el éxito real no se mide solo por el gasto: “A mí me gusta ganar dinero genuino siempre porque suben los ingresos, no porque recortás el gasto. Es feo y triste, aunque ganes plata, facturar porque recortás, recortás y recortás”. Al comparar la gestión actual con gobiernos anteriores, Melconian fue tajante sobre la metodología oficial: “Aquellos hicieron así y este vino con un hachazo licuador, sin contemplación”. Sin embargo, su mayor advertencia giró en torno a la falta de un plan de mediano plazo. “Yo creo que no sabe cómo seguir. Puesto en contexto, significa que este hombre llegó y arrancó. El equipo económico es un administrador de flujo, tipo de cambio y deuda. Tienen una aspiración que es inflación y nivel de actividad, pero el resto le importa un carajo”, sentenció. En esa misma línea, puso bajo la lupa el perfil de los funcionarios que rodean al Presidente: “Son tipos muy competentes, pero son traders. El infarto hoy es el tipo de cambio y la deuda; a eso se dedica este equipo, a administrar esos flujos”. Uno de los puntos más preocupantes para el economista es la persistente dolarización de carteras, un flujo que, según su visión, fue el que terminó de desestabilizar la gestión de Cambiemos. “La compra de dólares está en el número que noqueó al presidente Macri: 2000 millones por mes al pedo. ¿Cómo te bancás 25 millones que salen del sistema al año?”, cuestionó, señalando que en Argentina el bimonetarismo no funciona como en los países vecinos: “No circula por confianza, sigue siendo Punta Cana y colchón”. Ante este escenario, Melconian ubicó al sector energético como el único salvavidas actual, aunque con reservas: “Vaca Muerta es un pibe de 18 años al que le ves pasta. Decís: ‘Me gusta este pibe’. El mayor mérito de esta administración es no entorpecerlo”. Sobre la obsesión oficial por la baja de precios, Melconian pidió no descuidar la economía real, utilizando una de sus características analogías deportivas. “El proceso de desinflación no puede ser que vos sigas mejorando de piernas y no trabajes el torso. Tenés mucha pierna y poco torso, o mucho torso y poca pierna; tenés que ir buscando ese equilibrio”. Finalmente, le restó dramatismo a las metas de inflación de corto plazo que suele anunciar el Ejecutivo: “Independientemente del ‘cero coma y pico’ que no va a ser, si no es, no es un fracaso. Es lengua larga, nada más”, concluyó, remarcando que la clave final será la confianza, algo que todavía ve lejano: “Todavía no gana confianza este gobierno. Hoy no pasa, ¿qué querés que haga? No pasa”.