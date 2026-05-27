En esta noticia Bonos en dólares

La Secretaría de Finanzas adjudicó un total de $ 12,57 billones en la licitación de hoy, lo que significa un rollover del 114,36% sobre los vencimientos del día, e informó que recibió ofertas por un total de $ 16,14 billones.

“Esto equivale a una absorción de pesos por parte del tesoro de aproximadamente $ 1,6 billones. En principio esto no impacta en la liquidez excedente del sistema que se venía manteniendo en torno a los $ 4 billones”, analizó Alan Versalli, estratega de Cocos.

Y destacó que “las tasas a las cuales el Tesoro rolleó en esta oportunidad se mantienen en torno a las evidenciadas en el mercado secundario, sin brindar excesivo premio”.

Entre los instrumentos en pesos, los que más ofertas recibieron fueron las LECAP al 15 de septiembre de este año (S15S6), con $ 5,16 billones, que pagan una tasa efectiva mensual de 1,99% (TEM) y una TIREA de 26,68% TIREA.

Los bonos CER al 31 de marzo del año que viene (TZXM7) tuvieron ofertas por $0,54 billones, con una tasa de 2% (TIREA) y los que son al 30 de septiembre de 2027, que pagan 5,06% de TIREA (TZXS7) colocaron $ 1,30 billones.

Las letras TAMAR al 31 de agosto de 2028 (TMG28) captaron $3,76 billones con un margen de 7.93%.

Bonos en dólares

En el segmento de bonos dólar linked, los tútulos al 31 de julio de este año (D31L6) captaron $0,75 billones con ua tasa de 6,01% (TIREA). Los que son al 31 de marzo del año que viene (D31M7) recibieron ofertas por $1,06 billones a una tasa de 5,50% (TIREA).

Y, finalmente, en los hard dólar al 29 de octubre de 2027 (AO27) se captaron unos u$s 200 millones a 5,12% de TIREA (5% TNA). Y los que son al 31 de octubre de 2028 (AO28) juntaron u$s 150 millones a 8,49% de TIREA (8,17% TNA).