El economista Juan Carlos de Pablo compartió su mirada sobre la situación actual del mercado cambiario y explicó por qué el dólar oficial sigue en caída. La divisa atraviesa un momento de calma en el mercado de cambios y esta semana cerró a $ 1420 para la venta, lo que equivale a su valor más bajo en tres meses. En diálogo con La Voz en Vivo, el especialista fue consultado sobre la baja del precio del dólar en un contexto donde el Banco Central (BCRA) sigue acumulando reservas. Al respecto, De Pablo fue contundente: “Es un problema de oferta y demanda. Si el Central no estuviera comprando reservas, el dólar caería todavía más rápido”. “La primera explicación que tenés hoy de la compra de reservas por parte del Banco Central es, precisamente, evitar caídas mayores”, señaló. Para explicar este fenómeno, el analista identificó tres fuentes de presión vendedora que inundan el mercado de divisas. Por un lado, la liquidación de los exportadores y el ingreso de inversores; por otro, un actor que ha ganado relevancia: las provincias. El economista explicó que los estados provinciales están tomando deuda mediante la emisión de bonos “dólar linked”, lo que genera una oferta adicional de billetes verdes que termina presionando el precio a la baja. “A diferencia de lo que pasó en otros momentos, donde el sector privado tenía demasiados dólares y demandaba pesos, acá parece haber un tema de oferta de dólares”, puntualizó. Respecto a la relación entre el dólar bajo y la lucha contra la inflación, el economista se mostró cauteloso: “No parece ayudar mucho desde los resultados, aunque todo podría ser peor. Si el dólar estuviese más alto, la vida sería más difícil". Utilizó la analogía de la serie televisiva ´Dr. House´ para explicar que la economía argentina presenta síntomas poco claros. “Hay que descubrir a qué se deben. La pregunta es por qué tenemos esta tasa de inflación si el Gobierno dice ´no estoy emitiendo´ y el dólar está bajando“, planteó, en un modo de sugerir que definir este diagnóstico es la clave del momento actual. Fiel a su estilo crítico con los modelos predictivos, De Pablo volvió a arremeter contra quienes intentan anticipar qué pasará con los precios en el futuro inmediato. “No hago pronósticos, así que no sé y me burlo de los que hacen pronósticos con decimales”, sentenció. Luego, De Pablo extendió su análisis al nivel de actividad y reconoció que la economía atraviesa un periodo de estancamiento que ya acumula casi medio año. No obstante, destacó la “heterogeneidad” de la situación: mientras algunos sectores sufren, otros se adaptan a las nuevas formas de consumo. A su juicio, los sectores no son entes abstractos, sino “seres humanos tomando decisiones”, y subrayó que la forma de comprar está cambiando drásticamente, con el comercio electrónico, lo que obliga a los empresarios a buscar nuevas soluciones que dejen atrás las estructuras tradicionales. Finalmente, De Pablo cerró su análisis con un consejo práctico sobre el uso de la tarjeta de crédito en este contexto. Recordó que la tasa de interés de financiación con plásticos es la más alta del sistema financiero, no solo en Argentina sino a nivel mundial. Su consejo fue pragmático: usar la tarjeta de crédito como medio de pago, no como método de financiación. “Usar la tarjeta de crédito porque ´no llegás´ es la mejor manera de hipotecar tu futuro. Por más desagradable que sea, es preferible juntarse con la familia y decidir qué no se va a hacer este mes porque no hay plata, antes que pagar el mínimo de la tarjeta", concluyó.