Esta semana se conoció el dato de inflación de enero —con la vieja fórmula que decantó en la salida de Marcos Lavagna—, y ya comienzan las preguntas en torno a qué ocurrirá con el IPC de febrero. La consultora Analytica publicó su relevamiento semanal de precios en alimentos y bebidas correspondiente a la segunda semana de febrero de 2026, con datos que confirman la persistencia de aumentos en la canasta básica de los argentinos. Según el informe, los precios de alimentos y bebidas en el Gran Buenos Aires aumentaron 1,3% durante la semana analizada. El dato más significativo surge del promedio de las últimas cuatro semanas, que arroja un incremento del 2,7% en alimentos y bebidas. Esta cifra se ubica por encima de la proyección general de inflación para febrero, estimada en 2,8% mensual según las previsiones de la consultora. La medición se realiza mediante relevamiento de precios online, lo que permite un seguimiento prácticamente en tiempo real de las variaciones en el sector alimentario, uno de los más sensibles para el bolsillo de las familias argentinas. El análisis desagregado por categorías revela que las verduras, tubérculos y legumbres son los productos que más aumentaron en el promedio de las últimas cuatro semanas, con un incremento del 6,6%. Este fuerte aumento impacta directamente en la alimentación cotidiana, ya que se trata de productos de consumo diario para millones de hogares. Le siguen en orden de importancia: Estos incrementos contrastan con el comportamiento del promedio general de alimentos y bebidas (+2,7%), lo que indica que algunos rubros específicos están traccionando al alza el índice general. El informe de Analytica correspondiente a la segunda semana de febrero muestra un panorama heterogéneo en la evolución de precios por categoría: El dato destacado de la semana es la caída del 0,1% en frutas, un comportamiento atípico que podría estar vinculado a factores estacionales o a mayor oferta en determinados productos de la categoría.