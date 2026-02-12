El economista Carlos Melconian compartió su mirada sobre el proyecto de ley de reforma laboral que este miércoles consiguió la media sanción en el Senado y será girada a la Cámara de Diputados, donde el Gobierno buscará conseguir la aprobación total. Tras el Presupuesto 2026 que salió en diciembre último, la reforma laboral es una de las leyes más importantes que el oficialismo aspira a sancionar luego de la Ley Bases aprobada en el 2024. Al respecto, Melconian consideró que el éxito de cualquier reforma laboral no depende de los artículos aprobados, sino del nivel de actividad que impulse. En ese sentido, cuestionó la eficacia de la iniciativa oficial si no se logra quebrar el "estancamiento que arrastra el país desde 2011″. “La tasa de inflación entró en un proceso de desinflación al 25%, que es una tasa complicada. Es muy difícil que el poder adquisitivo le gane a esa tasa de inflación. No hay paritaria que se firme por arriba de eso”, planteó el economista en diálogo por TN. “El tema central en la cabeza de alguien que puede estar al frente de la economía es que lo relevante es crecer. Mi idea es que a partir de una reforma laboral no está garantizado crecer“, recalcó. Para el economista, el desafío que viene ahora es quebrar la estanflación política y socialmente. Si el gobierno logra una estabilidad que se perciba como un alivio para las mayorías, el panorama podría despejarse. “De lo contrario no veo que estemos en la puerta de una desgracia, pero es gris”, graficó. Si bien sostuvo que es necesario modernizar las leyes, advirtió que existe un fenómeno que la política parece ignorar: el cambio en la mentalidad de los trabajadores, especialmente de los jóvenes. Para el economista, incluso la reforma “más antisindical” podría fracasar si no se comprende que los cambios modalidades de trabajo. Según Melconian, el universo de la informalidad en Argentina ya supera el 50% y está compuesto mayoritariamente por jóvenes que no tienen interés en el “trabajo registrado”. “El joven no quiere registrarse, no le interesa el trabajo registrado. Están con flexibilidades, con formatos diferentes. Me han dicho: ´No quiero jubilación porque se roban la plata, es un impuesto. Y no me interesa la salud porque soy joven y no me enfermo“, relató. El expresidente del Banco Nación advirtió que este “agujero previsional” y de salud será un problema social de mayores magnitudes en el futuro cercano: “Porque el pibe que hoy te dice yo no me enfermo, todos sabemos que en algún momento te enfermás“. “Entonces, veo un debate obsoleto y percibo por dos cuestiones que esto va a la nada. Primero porque hay que romper la estanflación, sino no hay ninguna ley laboral. Segundo, el 50% de la informalidad no le da pelota a esto", concluyó.