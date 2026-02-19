Orlando Ferreres, uno de los más escuchados del mercado y titular de la consultora OJF & Asociados, trazó una hoja de ruta sobre lo que espera para el dólar en los próximos meses. En plena calma cambiaria, el analista compartió su mirada sobre la divisa y le puso cifras concretas a su cotización para el cierre de 2026. En una entrevista por Ahora Play, el exviceministro de Economía comenzó explicando el fenómeno actual de la baja en la cotización de los dólares financieros. Según Ferreres, este movimiento responde a una fuerte liquidación de divisas por parte de empresas privadas a través de Obligaciones Negociables (ON) y a una cosecha de trigo que superó las expectativas iniciales, lo que inyectó una oferta de dólares que el mercado no preveía para el verano. Sin embargo, señaló que este fenómeno convive con una leve suba de la inflación sumado a un nivel de actividad que aún se percibe “frenada”, debido a que el salario real y las jubilaciones todavía no han logrado una recomposición frente al avance de los precios. Al ser consultado sobre el valor del tipo de cambio oficial para el cierre de 2026, Ferreres fue categórico: “Estará a $ 1750 a fin de año”. Esta cifra, explicó, no representa una devaluación brusca, sino un acompañamiento de la inflación proyectada, que su consultora ubica en torno al 23% anual. “Es básicamente debajo de la línea más alta de las bandas cambiarias, no la va a traspasar sino que va a estar cerca de la banda superior. Es lo que calculamos como perspectiva para diciembre”, detalló el economista. Bajo esta premisa, planteó que el precio actual de mercado se encuentra por debajo de lo que él considera la “paridad teórica de equilibrio”. Para Ferreres, ese valor de equilibrio se sitúa en torno a los $1.650 en febrero. Subrayó que el objetivo oficial sería mantener el valor real del dólar estable durante todo el año, es decir, que suba lo suficiente para evitar que la moneda se aprecie demasiado pero sin permitir que la brecha se dispare. El último informe de Latin Focus, correspondiente a febrero, relevó las proyecciones de más de 40 consultoras y bancos nacionales e internacionales. El consenso de los analistas anticipó el rumbo de la divisa norteamericana para lo que resta del año. Según el promedio de las estimaciones de los expertos, el tipo de cambio oficial mayorista finalizaría el 2026 en $1728,6. Esta cifra implica que el mercado espera una depreciación continua y gradual del peso, alineada con la inflación proyectada, descartando escenarios disruptivos o correcciones bruscas del valor de la moneda en el corto plazo. Mirando un poco más allá, el panel de expertos también se animó a proyectar el escenario para el próximo año. Para finales de 2027, el consenso ubica al dólar en $1947,4. Esta proyección a mediano plazo sugiere que la salida del cepo y la normalización macroeconómica continuarían su curso sin sobresaltos, consolidando un esquema de flotación más libre pero sin explosiones.