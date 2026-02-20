La industria tuvo el miércoles un día de inflexión. El cierre de Fate encendió las alarmas no solo por los más de 900 despidos, sino por la historia de la compañía, sus encadenamientos y los factores que influyeron en su cierre. La compañía argumentó problemas en las “condiciones de mercado”, pero no profundizó entre las causas que la llevaron al cierre. Otros sectores también enfrentan condiciones similares, como las importaciones, las dificultades para exportar y la caída de la producción. El sector tiene un gran efecto expansivo, con una de las mayores capacidades para crear empleos asociados en otras cadenas productivas. El efecto en cascada golpearía sobre el consumo ya deprimido de algunas ramas que enfrentan problemas de demanda final así como de actores de sus cadenas. De los 26 sectores que en los últimos dos años vieron una mayor llegada de productos importados, 20 tuvieron caídas de producción. De ellos, 16 perdieron participación en el mercado interno ante los bienes importados, según estimó la consultora Equilibra. La mayoría forma parte de la industria manufacturera. El sector automotriz está lejos de tener un problema de demanda, pero atraviesa marcadas caídas de producción local, aún teniendo gran parte de la producción local orientada a las ventas externas. Los patentamientos en enero treparon a 66.080 unidades, un 174% más que en diciembre, y una caída del 4,9% interanual. En comparación con enero de 2025, cayó la participación de los vehículos locales, que pasaron del 47% del total al 35%. También se contrajo la de los de origen brasileño (45% vs. 43%) y subió la de los vehículos de otros orígenes (8% a 22%). Las importaciones del sector automotriz registraron un crecimiento acumulado del 196% en cantidades en dos años, alcanzando un valor récord de u$s 12.841 millones, según midió PxQ. La apertura trajo consigo una caída de los precios del 6%. Mientras tanto, la capacidad instalada de diciembre alcanzó su menor nivel para el mismo mes de 2019, tocando el 31% según Indec. La consultora del exviceministro de Economía Emmanuel Álvarez Agis dio cuenta de una caída en la producción de autos y camiones del 14% en dos años. Los fabricantes de componentes nucleados en AFAC plantearon que las importaciones de autopartes aumentaron un 5,4% interanual entre enero y noviembre de 2025, mientras que la producción de vehículos disminuyó un 0,9%. La producción de vehículos en enero alcanzó las 20.998 unidades, un 20,7% menos que en el mes anterior y un 30% menos que en enero de 2025. Las exportaciones cayeron 51% contra diciembre y 12% interanual. Las ventas a concesionarios cayeron 33% mensual y 0,7% anual. Las ventas de electrodomésticos tampoco enfrentan un problema de demanda. Según Indec, las ventas totales a precios corrientes del tercer trimestre de 2025 aumentaron 15,1% respecto al mismo trimestre del año anterior. El acumulado enero-septiembre de 2025 presentó una suba de 59,2% interanual. Sin embargo, la suba se recortó significativamente respecto de períodos anteriores de la mano de la mejor base de comparación y el encarecimiento del crédito. En paralelo, las importaciones de computadoras y equipos de oficina crecieron 28%, mientras que la producción cayó un 8%. Las importaciones de electrodomésticos son las que más subieron. Desde 2023, según PxQ, las importaciones de lavarropas aumentaron un 1432% y las de heladeras un 625%. En el mismo período, los precios cayeron 54% y 32%. La compra de herramientas al exterior creció un 25%, mientras que la producción cayó un 21%. Para la maquinaria industrial, estas variaciones fueron de 22% y una baja de 17% respectivamente. La actividad metalúrgica refleja una caída de la actividad del 6,2% interanual en enero, y una suba de 0,8% contra diciembre. El sector continúa operando muy por debajo de sus niveles máximos recientes (-17,9%) similar a su peor momento de la pandemia en 2020. La utilización de la capacidad instalada se ubicó en 40,6%, siendo el registro más bajo en los últimos 4 años. 7 de cada 10 empresas no esperan cambios positivos en su producción para los próximos 3 meses, advirtieron desde ADIMRA. El sector, en el ojo de las negociaciones paralelas al acuerdo comercial con Estados Unidos que buscan conseguir una baja del arancel del 50% impuesto por ese país, enfrentan una baja de la producción del 15% en los últimos dos años. La advertencia del sector y sus referentes, como Paolo Rocca, es que las importaciones desde Asia a precios de dumping ponen en riesgo a la actividad. Sin embargo, según Equilibra, las importaciones en los últimos dos años cayeron un 8% medido en cantidades. Las que sí crecieron fueron las importaciones desde China, en un 6,8%, en detrimento de las de Brasil (-9,4%) En el caso del sector textil, la producción de ropa cayó 3% en los últimos dos años, la de zapatos y carteras un 29% y la de telas e hilados un 27%. La capacidad instalada del sector textil está en 35%, el más bajo para el mes desde diciembre 2018. En paralelo, las importaciones de ropa treparon un 90% según Analytica, sin considerar las compras minoristas, como las concretadas a través de las plataformas Shein o Temu, que crecieron un 274%.