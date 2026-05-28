Caputo puso fecha: cuándo baja el impuesto al cheque, ingresos brutos y las tasas
Con foco en las variables macroeconómicas y una defensa cerrada de la disciplina fiscal, el Ministro de Economía contrastó las críticas con indicadores y prometió un crecimiento de hasta el 20% impulsado por sectores clave.
A cuánto está el dólar blue hoy jueves 28 de mayo. Cuál es el precio del dólar oficial y de los dólares financieros CCL y MEP. Toda la información que necesitás sobre cómo sigue la semana en los mercados.