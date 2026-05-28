En esta noticia Foco en los datos

En el marco de una nueva edición del Latam Economic Forum, el ministro de Economía, Luis Caputo, brindó un discurso técnico pero con un fuerte mensaje político: la necesidad de combatir “el relato” y se enfocó en los datos positivos de la economía.

Durante el encuentro de finanzas y economía creado por Darío Epstein, director de Research for Traders, Caputo se enfocó en los “récords” de la economía y dio su veredicto de cara al 2027.

El Ministro sacudió al auditorio corporativo con una fuerte definición sobre una de las principales demandas que recaen sobre su gestión y, según dejó ver, puede ser determinante para la continuidad de la gestión de Javier Milei.

Luego de ponderar el Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI), el cual precisó que ya compromete u$s 130.000 millones en proyectos estratégicos, el jefe de la cartera económica apuntó a cuándo llegará la baja de impuestos clave.

“El escenario más probable es que hacia el final del mandato se vayan todos los impuestos distorsivos, como las retenciones y el impuesto al crédito y débito (cheque), e incluso que las provincias se vean obligadas a bajar Ingresos Brutos y tasas municipales”, adelantó el Ministro.

Foco en los datos

“Hoy hay una divergencia realmente, probablemente nunca vista, entre lo que son los datos y lo que se trata de hacerle creer a la gente que está pasando”, arrancó el jefe de la cartera económica ante el auditorio.

Para Caputo, el Estimador Mensual de Actividad Económica (EMAE) ya se encuentra en su récord histórico, lo que invalida los diagnósticos de una crisis generalizada. “Focalizarnos en los datos es la única forma de combatir el relato, porque los datos son la realidad. Lo otro son encuestas o sensaciones”, sentenció.

Inflación a la baja y el boom exportador

En el plano de los precios, el ministro destacó la desaceleración del índice oficial: tras el 2,6% registrado en abril, adelantó que para mayo se espera “una inflación un poco más baja aún”, retomando un sendero descendente .

Asimismo, remarcó que las expectativas del Mercado (REM) están completamente alineadas, proyectando una inflación en torno al 0,5% para los próximos 12 meses, descartando cualquier tipo de “cimbronazo” cambiario o financiero.

Como dato de impacto social, subrayó que la variación de la canasta básica alimentaria fue de tan solo 1,1% en abril, la más baja desde agosto del año pasado.

El frente externo fue uno de los pilares de su argumentación. Caputo celebró el récord de exportaciones de bienes en abril, que rozó los u$s 9000 millones, proyectando una cifra anual cercana a los u$s 100.000 millones.

Entre las actividades que impulsarán la cifra histórica, destacó la agroindustria que ya alcanzó los u$s 17.000 millones en el primer cuatrimestre y una perspectiva de cosecha total de 163 millones de toneladas.

Respecto a las exportaciones de la industria dijo que alcanzaron los u$s 2500 millones en abril, convirtiéndose en el registro más alto de los últimos 14 años.

En tanto, las ventas al exterior de las pequeñas y medianas empresas marcaron su máximo en 13 años durante el primer cuatrimestre, sumando u$s 3350 millones.

A esto sumó el cambio de matriz comercial. Argentina logró revertir años de déficit para consolidar un superávit comercial y energético simultáneo “en el momento justo”, dijo Caputo en referencia a la crisis internacional del petróleo.

Ante el actual shock externo, la Argentina es el único miembro del G20 con superávit fiscal y energético en este contexto. “Si estuviéramos en la situación de años anteriores, hoy el país hubiera durado cinco minutos”, graficó.

El regreso del crédito y el alivio fiscal en marcha

Otro de los puntos centrales de la exposición fue la reactivación del sistema financiero. Caputo recordó que al asumir la gestión, el financiamiento total al sector privado era de apenas el 3,8% del PBI.

“Prácticamente no había crédito en Argentina; hoy más que se duplicó y estamos casi en 11 puntos”, explicó, destacando el fuerte repunte del financiamiento PYME, que creció cerca del 100%.

Aun así, reconoció el terreno que queda por recuperar. “Estamos fuertemente abajo de la región, que promedia los 33 puntos, y de los países desarrollados, que superan los 100. Esto muestra todo el potencial que tenemos por delante”.

En materia impositiva, el ministro rechazó las críticas y aseguró que el Gobierno actual “es el que más impuestos ha bajado”.

Al ponderar la reducción ya efectuada en los derechos de exportación (retenciones) al campo y a la industria y el ordenamiento de las cuentas, estimó que el alivio fiscal consolidado ya se ubica cerca de los 3 puntos del producto.

Debate por la pobreza y proyecciones de crecimiento

Al ser consultado sobre el impacto social del ajuste y la situación de los sectores que “no llegan a fin de mes”, el funcionario pidió precisión conceptual y respaldó la gestión con estadísticas de vulnerabilidad. Afirmó que, según los datos que maneja la cartera, “12 millones de personas salieron de la pobreza” y que existe un “25% de la población que definitivamente está mejor” que hace dos años.

Hacia adelante, Caputo se mostró sumamente optimista respecto al mediano plazo. Aunque el Fondo Monetario Internacional (FMI) proyecta un crecimiento del 3% para el país, el ministro desafió las estimaciones y aseguró que “la economía va a crecer 20%” en el agregado, impulsada por sectores fuertemente motores y generadores de empleo como la energía, la minería, el agro y la economía del conocimiento. “Todo eso va a derramar en la economía”, prometió.

Hacia el final, minimizó el “ruido” que suelen generar los años electorales en los mercados y el periodismo, asegurando que ocurrirá lo opuesto a las predicciones de inestabilidad.

“La economía se va a llevar puesta a la política”, concluído, atribuyendo el éxito del proceso a la decisión política inquebrantable de mantener la disciplina macroeconómica respetando a rajatabla la propiedad privada.

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