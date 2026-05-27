En esta noticia El pronóstico del Gurú del Blue sobre el dólar en 2027

El analista financiero Salvador Di Stefano, más conocido como el Gurú del Blue, anticipó qué pasará con el dólar en 2027, en un momento donde el mercado ya comienza a mirar los escenarios para el tipo de cambio en el año electoral.

En su último informe semanal, el especialista analizó el panorama económico de cara al 2027 y reveló las claves a tener en cuenta para el futuro del tipo de cambio.

Para el analista, el debate sobre la política monetaria es intenso pero destacó que el Banco Central de la República Argentina (BCRA) llega “más preparado para los desafíos de la volatilidad preelectoral”.

Señaló que “la circulación monetaria es muy parecida” a la de noviembre del 2023 en términos reales. Al respecto, sostuvo que este proceso se combina con un fenómeno inédito ocurrido en 2025, donde “los argentinos acopiaron cerca de u$s 45.000 millones”..

A pesar de estas operaciones, Di Stefano destacó la Tesorería logró mantener el superávit fiscal. En esa línea, el experto lo atribuyó a una combinación del robustecimiento de compras de divisas del BCRA, la disponibilidad de una ventana de crédito ante emergencias y el swap vigente por u$s 20.000 millones con Estados Unidos.

“De cara al año 2027 el BCRA se muestra con una fortaleza pocas veces vista en los últimos años, a esto hay que sumarle que el gobierno mantiene el superávit fiscal, con lo cual no vemos un crecimiento en la cantidad de moneda”, remarcó.

El pronóstico del Gurú del Blue sobre el dólar en 2027

“Con la gran compra de personas humanas realizada en el año 2025, y con un BCRA que tiene un pasivo limpio y sin excesos de pesos, lo que tenemos por delante es un mercado más predecible de cara a las elecciones presidenciales del año 2027″, puntualizó el Gurú del Blue.

En ese sentido, descartó un “escenario de crisis cambiaria” para el próximo año y señaló que los mercados esperan una evolución del dólar que será “similar” a la de la inflación.

Concretamente, argumentó que el mercado de bonos envió señales de tranquilidad: “El bono TZX28 este nominado en pesos y ajusta por inflación, su tasa interna de retorno es del 7,7% anual, el bono en pesos que ajusta por dólar mayorista TZV28 tiene una tasa de retorno del 6,9% anual, esto habla a las claras que el mercado no ve una espiralización a la suba del tipo de cambio, aún pasadas las elecciones del año 2027″.

Y agregó: “Inclusive a junio del año 2027, a meses de la elección presidencial, el bono TZX27 que es en pesos y ajusta por inflación, vence el 30 de junio del año 2027 rinde una tasa interna de retorno del 2,7% anual, mientras que el bono TZV27 que es en pesos y ajusta por dólar mayorista rinde el 3,1% anual”.

Por eso, Di Stefano consideró que “nada hace pensar un problema cambiario en 2027″. De esta forma, concluyó que el problema del dólar “solo existe en los recuerdos del pasado”.