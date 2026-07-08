En mayo el crédito no bancario (CNB) avanzó 2,2% en términos reales con respecto a abril. El stock se ubica en los $ 15,4 billones y la industria vuelve a exhibir un alza en el crédito en términos reales.

Ello difiere del comportamiento del crédito bancario que retrocedió 0,9% real en el mes, acumulando siete meses consecutivos de bajas.

Las cifras se desprenden de un informe de EcoGo, procesado en base a datos de la central de deudores del Banco Central.

Fondeo

“Las empresas no bancarias se fondean de corto plazo o con entidades financieras. Y ese fondeo bajó de costo. Mientras, los bancos son más cautos a la hora de prestar, porque otorgan préstamos a plazos más largos, mientras las fintech lo hacen a períodos más cortos".

“Las empresas se fondean con acuerdos con los bancos. También es factible que se hayan animado a ser más agresiva con la desinflación y la mejora de los ingresos de los salarios”, detalla Sebastián Menescaldi, director asociado de EcoGo.

Alza

En términos interanuales, el crecimiento del crédito no bancario se volvió a desacelerar a 13,1%. Si bien el crédito bancario venia acompañando esta moderación en la medida interanual, en mayo cayó a terreno negativo (-0,7%).

Hoy, el nivel del CNB de mayo se ubica 146,8% por encima de marzo de 2024 y 23,6% por sobre el máximo previo de mayo de 2018, ambos en términos reales.

El 91,6% del crédito no bancario va destinado a familias, lo que significa $13,8 billones. El endeudamiento de los hogares con entidades no bancarias representa al 0,4 meses de ingresos de la masa salarial mensual. Al incorporar también el crédito bancario, el peso del crédito asciende a 1,4 meses de ingresos de la masa total.

En mora

La irregularidad de las carteras de las entidades no bancarias volvió a aumentar y se ubicó en 28,7%, casi 4 veces la mora bancaria. En mayo la morosidad de las entidades financieras alcanzó el 7,3%, 0,3 puntos por encima de abril y 1,2 mayor al máximo de febrero del 2020 (6,1%).

Pablo Blanco, docente de la Maestría Fintech del ITBA, señala que la evaluación crediticia dejó de apoyarse exclusivamente en los modelos tradicionales.

Con IA

“Hoy, el uso de datos, la automatización de procesos y la inteligencia artificial permiten analizar perfiles con mayor precisión, reducir tiempos de respuesta y ampliar el acceso al crédito. Al mismo tiempo, estos cambios plantean nuevos desafíos para las entidades financieras”.

Alejandro del Rio, director regional para Latinoamérica de Paymentology, agrega que “los bancos tradicionales históricamente no han podido, o querido, extender crédito a trabajadores informales, consumidores jóvenes y personas sin historial crediticio”.

“Mientras, las plataformas digitales, con acceso a datos transaccionales a través de sus billeteras y registros de pago, pueden construir evaluaciones crediticias alternativas".

A principios de 2024, Mercado Pago amplió su oferta a través de alianzas con grandes retailers, utilizando evaluación de riesgo basada en inteligencia artificial para gestionar la exposición crediticia en un entorno de alta inflación. En tanto, Ualá lanzó un producto BNPL (Compre ahora, pague después) dirigido a consumidores jóvenes y digitalmente activos.