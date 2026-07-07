El Gobierno pagará este miércoles u$s 4360 millones a los tenedores de bonares y globales. Este lunes, el Ministerio de Economía presentó el programa financiero con el que tiene previsto cubrir los vencimientos de deuda en dólares del Tesoro para 2026 y 2027.

El vencimiento del próximo 9 de julio se hará con fondos propios, según había anticipado el propio Furiase. En lo que queda de este año, el Gobierno deberá pagar u$s 10.000 millones, en los que se incluyen los u$s 4360 millones que se deben pagar el próximo miércoles por la noche, correspondiente al pago a bonistas privados.

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