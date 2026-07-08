El dólar cotiza a 17.51 pesos mexicanos en el mercado de divisas durante la sesión de apertura de este miércoles, 8 de julio de 2026.Esta cifra muestra que

En relación al precio del día anterior, la moneda bajó un -0.02%.

Durante el día de ayer, este activo presentó un costo máximo de 17.53 pesos y un mínimo de 17.5 pesos.

En el mercado del Dólar, la cotización subió 0.25% en la última semana y presenta una variación interanual de -5.94%, lo que sugiere un repunte reciente pese a un desempeño anual negativo.

La cotización de las principales divisas en México (foto: Freepik).

¿Cómo se mantuvo la cotización del Dólar en las anteriores diez sesiones?

En los últimos 10 días predominó un sesgo alcista (6 subidas y 4 caídas), sin días estables; hubo rachas breves de alzas y el periodo cerró con un retroceso, indicando volatilidad moderada.

El Dólar ha llegado a cambiarse en los últimos doce meses en un costo máximo de 18.1 pesos mexicanos, mientras que su nivel más bajo ha sido 17.1 pesos mexicanos, según los últimos datos registrados.

La volatilidad del Dólar en los últimos días

Según los datos registrados en México,

La volatilidad económica del Dólar en la última semana es del 6.16%, lo que indica que su comportamiento es mucho más estable en comparación con la volatilidad anual del 7.56%.

La cotización del Dólar hoy muestra una tendencia positiva, dado que el dato de -1 es un número positivo. Esto indica que en los últimos días la moneda ha ido aumentando su valor de manera constante, lo que podría beneficiar a aquellos que buscan invertir en divisas.

Sin embargo, es importante mantener un enfoque cauteloso, ya que una tendencia positiva no garantiza estabilidad a largo plazo. Factores externos como la política económica y los cambios en el mercado pueden influir en esta tendencia.

La cotización de las principales divisas en México (foto: Pexels).

¿Dónde comprar dólar en México?

Las personas que deseen adquirir o vender esta moneda en México deberán acudir a alguna sucursal bancaria dentro del horario de atención o en las casas de cambio autorizadas por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.

Dentro de las alternativas disponibles también se encuentran los activos ETFs (Exchange-Traded Funds), que ofrecen obtener acciones cotizadas en dólares que replican el valor de dicha divisa con respecto al peso. A pesar de que esta alternativa equivale a comprar la moneda física, es necesario acudir a especialistas de casas de Bolsa para saber cómo operar.

¿Qué es el SPID y para qué sirve?

El Sistema de Pagos Interbancarios en Dólares (SPID®) es un sistema de pagos que permite ejecutar transferencias electrónicas en moneda estadounidense entre cuentas de depósito en la República Mexicana, correspondientes a personas morales que tengan su domicilio en territorio nacional.

Para finalizar, un dato a tener en cuenta es que este sistema de envío de dinero no impone límites a los usuarios sobre los montos de las transferencias.