El riesgo país jugó ayer en modo Messi. Arrancó la rueda con el pie izquierdo, enfrentando viento de frente global, pero lo dio vuelta, retrocedió 0,7%, y cerró la rueda apenas por encima de los 400 puntos básicos.

El costo de financiamiento de la Argentina operó ayer en las 405 unidades. Si continúa bajando, el Gobierno de Javier Milei no descarta volver a colocar deuda en los mercados internacionales, aunque el ministro Luis Caputo aclaró que, por el momento, optará por emitir en la plaza local.

El mercado se pregunta ahora qué tiene que suceder para que baje de los 400 puntos. “Para que la compresión continúe, tienen que darse dos grandes condiciones, una externa y una local: que la tasa estadounidense acompañe y que la macro local siga mejorando”, aseguró a El Cronista Félix Marenco, asesor financiero de Cocos Gold.

El analista aseguró que Argentina necesita que la tasa de los bonos del Tesoro continúe bajando: “Es la marea que levanta a todo el crédito emergente, Argentina incluida”.

Pero también juegan los factores domésticos: para que el riesgo país perfore los 400 puntos, la macroeconomía debe mostrar más señales positivas. “Puntualmente, que la solvencia de Argentina se consolide vía acumulación de reservas. Mientras el sendero de compra de reservas y el ancla fiscal se sostengan, el mercado va a seguir convalidando spreads más bajos”, agregó Marenco.

Las elecciones de 2027 funcionan como un dique de contención para el riesgo país. “Lo que queda acá es electoral. Es el único driver por el cual se moverán los precios de los bonos”, confiaron, por su parte, desde Guardian Capital.

Los Globales cayeron ayer en Wall Street hasta 0,2%. En la plaza local, en tanto, retrocedieron hasta 1%. Los Bonares, por su parte, ganaron hasta 0,5% en el mercado doméstico, con el AL35 liderando las subas.

Las acciones argentinas sufrieron el viento de frente global, en una rueda donde retrocedieron los índices bursátiles en Wall Street. El Merval cayó 0,8% medido en dólares hasta los u$s 2060. Por su parte, perdió 1,2% en pesos y operó a 3.227.929.

Los ADR de empresas argentinas también tuvieron una rueda negativa. Cresud encabezó los retrocesos: cayó 4,4%. Fue seguida por Irsa y Loma Negra, con bajas de 4,2% y 4%, respectivamente.

“Las acciones argentinas caen en un contexto de risk off generalizado en emergentes, revirtiendo la rueda muy positiva de ayer que había favorecido tanto a Argentina como a Brasil dentro de la región. El detonante llegó desde Corea del Sur: los resultados de Samsung generaron dudas sobre la sostenibilidad del gasto en el trade de tecnología e inteligencia artificial, lo que gatilló una compresión generalizada de activos de riesgo y una rotación hacia activos de tipo value”, agregaron desde Guardian Capital.

La empresa coreana cayó 6,9%, tras la presentación de un balance que superó en 6% las estimaciones de los analistas, pero los inversores reaccionaron recortando posiciones luego de un rally de más de 150 por ciento.