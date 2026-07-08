Este martes, 7 de julio de 2026, la Dirección Nacional de Loterías y Quinielas de Montevideo anunció las cifras ganadoras del último sorteo de la Nocturna. A la cabeza salió el 8971 (Excremento).

Resultados de la quiniela de Montevideo del martes 7 de julio

1° 8971 11° 8926 2° 3733 12° 1488 3° 8058 13° 6952 4° 9299 14° 8130 5° 1886 15° 9979 6° 5569 16° 5654 7° 8868 17° 8389 8° 3870 18° 7282 9° 1731 19° 5097 10° 0426 20° 8670

¿Qué significa soñar con Excremento?

Soñar con excremento suele asociarse a la liberación y la transformación: dejar atrás cargas emocionales o situaciones tóxicas para abrir espacio a lo nuevo.

También puede simbolizar dinero, ganancias inesperadas o la necesidad de enfrentar vergüenzas y asuntos ocultos para recuperar control.

Recomendación para los apostadores

El Juego Responsable fomenta hábitos que permiten disfrutar del juego sin poner en peligro el bienestar personal ni familiar. La principal recomendación es establecer límites claros de tiempo y dinero antes de arrancar a apostar.

Además, se aconseja no utilizar efectivo destinado a necesidades básicas ni recurrir a créditos. Apostar solo por diversión, con fondos disponibles, ayuda a mantener el control y evitar consecuencias negativas.