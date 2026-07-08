Mucho más que una herramienta tecnológica, Agentic AI es hoy el punto central de un cambio de paradigma en la gestión de la Experiencia del Cliente. Toda compañía cuenta con la posibilidad de sumar Inteligencia Artificial (IA) a su flujo de trabajo para que sus sistemas aprendan de manera continua, actúen autónomamente y brinden soluciones en tiempo real para resolver problemas que antes era impensado hacerlo con la eficiencia actual.

¿Qué logramos en Konecta con nuestra solución de Agentic AI? Que la gestión de la Experiencia del Cliente se convierta en un motor de fidelidad, crecimiento y diferenciación competitiva. Este salto evolutivo significa tanto una manera de potenciar la eficacia y productividad de las empresas manteniendo, y a veces superando, la calidad y la calidez en cada contacto.

La consultora Gartner anunció que para 2029 la Agentic AI será capaz de gestionar, sin intervención humana, el 80 por ciento de las interacciones con el cliente, con una reducción del 30 por ciento en los costos operativos.

Konecta ya está en ese camino: nuestra experiencia con más de 58 clientes en Cono Sur, 26 años de trayectoria y alianzas con referentes globales como Nice, Lenovo, Google Cloud, CrewAI, Uniphore y Kraken, entre otros, son parte de nuestro enfoque estratégico que consiste en una gestión de la Experiencia del Cliente superadora que se consolida en estos factores primordiales: potenciar el talento humano, integración con mínima disrupción, comprensión profunda del flujo de trabajo del negocio y nuestros clientes, capacidad de mejora, adaptación y flexibilidad ante cambios operativos.

Iván Morero, CEO Konecta Cono Sur

Nuestros agentes digitales inteligentes combinan automatización y contexto para ejecutar tareas complejas sin supervisión humana constante.

Mantenerse como líderes en esta industria requiere superar de manera exitosa dos desafíos principales: integrar las soluciones de IA de manera orgánica y fluida a los procesos existentes de las empresas, y lograr que los desarrollos no solo “hablen” sobre la asistencia que pueden brindar, sino que “entreguen” la resolución de un problema.

Tecnología con resultados: el impacto medible

La solución de Agentic AI de Konecta es una realidad que entrega resultados concretos en múltiples rubros, incluidos sectores altamente exigentes como telecomunicaciones y retail.

En operaciones recientes de soporte técnico, conseguimos una reducción del Tiempo Medio de Operación (TMO) de hasta un 88,87% en procesos específicos; ahorro de 2.588 horas mensuales; disminución del tráfico a agentes humanos de tareas repetitivas de hasta 46%; gestión de hasta el 80% de consultas rutinarias sin intervención de personas; incremento del 60% en la retención de clientes, y una baja del 50% en los costos de operación de soporte, todas ellas sin variables de calidad y atención.

En este sentido, es clave el aporte de nuestras soluciones líderes en el mercado: EPIRON, capaz de gestionar 90 millones de interacciones al año; LOOPE, que audita 20.000 audios diarios con un 98% de eficiencia, y KOLIBRI, nuestra plataforma desarrollada y lanzada recientemente para acelerar la adopción de IA agéntica en entornos corporativos.

De esta manera, Konecta, como referente mundial en prestación de soluciones digitales de customer management, orquesta de forma virtuosa flujos de trabajo completos que mejoran la retención, la velocidad de respuesta y la productividad global. Nuestras soluciones end-to-end abarcan todo el ciclo de vida de los clientes, con una oferta omnicanal integrada y digital que potencia la eficiencia de los procesos y acompaña la evolución de los servicios.

Por otra parte, para que la transformación tecnológica sea sostenible, hace falta un método claro. En Konecta, la integración de Agentic AI comienza con un diagnóstico profundo de la madurez digital de una organización y de los puntos de fricción del cliente, para luego centrarse en el rediseño del flujo de la empresa. La fase final del proceso es un análisis de la viabilidad técnica y operativa de cada proyecto.

Con más de 109.000 profesionales que trabajan en 40 idiomas en 28 países, somos el socio estratégico capaz de integrar personas, procesos y tecnología en soluciones que reducen los costos operativos y magnifican la gestión de la Experiencia del Cliente.

La automatización ya no se centra en tareas, sino en objetivos. Por eso transformamos cada interacción en una oportunidad de negocio medible y escalable.