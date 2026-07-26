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Durante este sábado, 25 de julio de 2026 se llevó a cabo el sorteo de la Quiniela de Entre Ríos. Los resultados ya fueron publicados y definen el orden final de los números ganadores.

Según la información compartida por la lotería oficial, los resultados de la Vespertina son:

  • A la cabeza: 4547 - Muerto

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Todos los resultados de la Quiniela de Entre Ríos de este sábado 25 de julio

 4547 11° 2813 
 2°8894 12° 2957
 3°4143 13° 5412 
 4°6975 14° 5834 
 5°8888 15° 8260 
 6°8567 16° 8129 
 7°1592 17° 2401 
 8°1861 18° 5910 
 9°407219° 6219 
 10°5769 20° 0868 

¿Qué significa soñar con Muerto?

Soñar con El Muerto suele simbolizar cierre de ciclos y la necesidad de soltar apegos. También puede reflejar duelo pendiente o recuerdos que piden atención.

En otros casos señala transformación y cambio interno, invitando a enfrentar miedos ocultos. Tus emociones en el sueño orientan si es advertencia o renovación.

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¿Qué es la autoexclusión del juego?

Es un recurso para aquellos que admiten su dificultad con el juego y quieren restringir su acceso a establecimientos físicos y sitios de apuestas en línea.

Es un proceso definitivo por un año, que prohíbe la entrada a casinos y otros locales, como una medida específica de prevención y protección. Para más información, deben comunicarse al 0800-888-2202 o el mail prevenjuego@iafas.gov.ar.

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