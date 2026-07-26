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La Quiniela de Santa Fe dio a conocer este sábado, 25 de julio de 2026 los números ganadores del sorteo de la vespertina, con el orden oficial que determinó los premios de la jornada.

En este sábado, 25 de julio de 2026, los resultados ganadores de la lotería de Santa Fe en el sorteo de La Previa son los siguientes:

  • En primer lugar: 0266 - Lombriz

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Resultados de la Quiniela de Santa Fe de este sábado 25 de julio

 1°0266 11°2030
 6792  12°7950
 3°5342 13°2905 
 4792  14°2367 
 3563  15°1568 
 6°6297  16°3998
 8976  17°5774 
 0418  18°4208 
 8285  19°6153 
 10°0679 20°1420 

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¿Cuándo el juego puede convertirse en un problema?

Si el juego y las apuestas obstruye en la vida diaria, genera malestar o afecta a quienes nos rodean, puede dejar de ser una actividad recreativa para convertirse en una preocupación.

Estar atentos a estas señales y hablarlo a tiempo es clave para prevenir consecuencias mayores. Buscar ayuda es una forma responsable de cuidarse y cuidar a los los que nos rodean.

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