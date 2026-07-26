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La Quiniela de Santa Fe dio a conocer este sábado, 25 de julio de 2026 los números ganadores del sorteo de la vespertina, con el orden oficial que determinó los premios de la jornada.
En este sábado, 25 de julio de 2026, los resultados ganadores de la lotería de Santa Fe en el sorteo de La Previa son los siguientes:
- En primer lugar: 0266 - Lombriz
Resultados de la Quiniela de Santa Fe de este sábado 25 de julio
|1°
|0266
|11°
|2030
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|6792
|12°
|7950
|3°
|5342
|13°
|2905
|4°
|4792
|14°
|2367
|5°
|3563
|15°
|1568
|6°
|6297
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|3998
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|8976
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|5774
|8°
|0418
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|4208
|9°
|8285
|19°
|6153
|10°
|0679
|20°
|1420
¿Qué significa soñar con lombriz?
Soñar con lombriz puede simbolizar renovación y limpieza interna; algo pequeño trabaja en silencio para sanar.
También puede advertir de asuntos ocultos o personas que consumen tu energía; invita a poner límites y depurar.
¿Cuándo el juego puede convertirse en un problema?
Si el juego y las apuestas obstruye en la vida diaria, genera malestar o afecta a quienes nos rodean, puede dejar de ser una actividad recreativa para convertirse en una preocupación.
Estar atentos a estas señales y hablarlo a tiempo es clave para prevenir consecuencias mayores. Buscar ayuda es una forma responsable de cuidarse y cuidar a los los que nos rodean.