En esta noticia ¿Qué significa soñar con lombriz?

La Quiniela de Santa Fe dio a conocer este sábado, 25 de julio de 2026 los números ganadores del sorteo de la vespertina, con el orden oficial que determinó los premios de la jornada.

En este sábado, 25 de julio de 2026, los resultados ganadores de la lotería de Santa Fe en el sorteo de La Previa son los siguientes:

En primer lugar : 0266 - Lombriz

Resultados de la Quiniela de Santa Fe de este sábado 25 de julio

1° 0266 11° 2030 2° 6792 12° 7950 3° 5342 13° 2905 4° 4792 14° 2367 5° 3563 15° 1568 6° 6297 16° 3998 7° 8976 17° 5774 8° 0418 18° 4208 9° 8285 19° 6153 10° 0679 20° 1420

¿Qué significa soñar con lombriz?

Soñar con lombriz puede simbolizar renovación y limpieza interna; algo pequeño trabaja en silencio para sanar.

También puede advertir de asuntos ocultos o personas que consumen tu energía; invita a poner límites y depurar.

¿Cuándo el juego puede convertirse en un problema?

Si el juego y las apuestas obstruye en la vida diaria, genera malestar o afecta a quienes nos rodean, puede dejar de ser una actividad recreativa para convertirse en una preocupación.

Estar atentos a estas señales y hablarlo a tiempo es clave para prevenir consecuencias mayores. Buscar ayuda es una forma responsable de cuidarse y cuidar a los los que nos rodean.