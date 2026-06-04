Cómo elegir acciones para el largo plazo: los criterios que usan los analistas y los errores más comunes al invertir
Construir una cartera sólida puede hacerse bajo la mirada de los expertos en inversiones. ¿Cómo evitar errores que pueden costar caro y cuáles son las acciones que combinan estabilidad y crecimiento para el futuro?
A cuánto está el dólar blue hoy jueves 4 de junio. Cuál es el precio del dólar oficial y de los dólares financieros CCL y MEP. Toda la información que necesitás sobre cómo sigue la semana en los mercados.