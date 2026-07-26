La Quiniela de Tucumán llevó adelante este sábado, 25 de julio de 2026 un nuevo sorteo y ya están confirmados los resultados de la vespertina, con el listado completo de números premiados.

Así quedó el listado de números ganadores de la Quiniela de la provincia de Tucumán en la vespertina de este sábado, 25 de julio de 2026. A la cabeza salió el 6293 (Enamorado).

1° 6293 11° 7234 2° 5288 12° 2697 3° 1648 13° 9987 4° 7802 14° 1553 5° 7341 15° 6526 6° 2247 16° 5228 7° 2268 17° 7261 8° 1604 18° 4217 9° 9454 19° 0680 10° 5569 20° 0479

¿Qué números puedo jugar para ganar la Quiniela?

Si bien no existen trucos para triunfar a la quiniela, consultar los resultados previos y las estadísticas de la Quiniela de Tucumán puede ayudar a tomar decisiones más informadas al momento de apostar.

¿Qué es la Cuatriplona y cuánto cuesta?

La Cuatriplona tiene un valor extra de $5 y permite apostar a dos números de cuatro cifras. Para ganar, ambos tienen que figurar entre las primeras veinte posiciones del extracto. Al igual que la Triplona, el premio es poceado, pero con pozos generalmente más altos.