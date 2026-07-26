En esta noticia

La Quiniela de Tucumán llevó adelante este sábado, 25 de julio de 2026 un nuevo sorteo y ya están confirmados los resultados de la vespertina, con el listado completo de números premiados.

Así quedó el listado de números ganadores de la Quiniela de la provincia de Tucumán en la vespertina de este sábado, 25 de julio de 2026. A la cabeza salió el 6293 (Enamorado).

 1°6293 11°7234 
 5288  12°2697
 3°1648  13°9987 
 7802  14°1553 
 7341  15°6526 
 6°2247  16°5228
 2268  17°7261 
 1604  18°4217 
 9454  19°0680 
 10°5569 20°0479 

Te puede interesar

Orgullo nacional: esta localidad argentina fue elegida como la mejor del mundo para visitar en 2026

Te puede interesar

Adiós para siempre al celular | El dueño de WhatsApp afirmó que serán reemplazados por este nuevo dispositivo

¿Qué números puedo jugar para ganar la Quiniela?

Si bien no existen trucos para triunfar a la quiniela, consultar los resultados previos y las estadísticas de la Quiniela de Tucumán puede ayudar a tomar decisiones más informadas al momento de apostar.

¿Qué es la Cuatriplona y cuánto cuesta?

La Cuatriplona tiene un valor extra de $5 y permite apostar a dos números de cuatro cifras. Para ganar, ambos tienen que figurar entre las primeras veinte posiciones del extracto. Al igual que la Triplona, el premio es poceado, pero con pozos generalmente más altos.

Te puede interesar

Se despide para siempre una histórica marca de galletitas: tenía 20 años de recorrido, pero no aguantó la crisis

Te puede interesar

Multarán a todas las personas que posean dólares en su casa y no cumplan con esta condición obligatoria: afecta a todas las cuentas en España