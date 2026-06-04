Los Certificados de Depósito Argentinos (Cedear) se consolidaron en los últimos años como una alternativa para acceder a empresas globales sin necesidad de abrir una cuenta en el exterior.

En un contexto en el que los inversores buscan diversificar sus carteras, estos instrumentos permiten invertir desde la Bolsa argentina en algunas de las compañías más importantes del mundo.

En lo que va de 2026, varios CEDEARs lograron rendimientos extraordinarios y captaron la atención de quienes siguen de cerca los mercados financieros.

Específicamente, durante mayo, el interés de los inversores volvió a concentrarse en compañías vinculadas a la inteligencia artificial (IA), los semiconductores, la computación en la nube y el comercio electrónico, sectores que siguen liderando las recomendaciones para junio.

Mientras algunos papeles sorprendieron por sus fuertes ganancias acumuladas, las carteras sugeridas por bancos, sociedades de bolsa y consultoras continúan enfocándose en un grupo relativamente reducido de empresas ligadas a estas tendencias .

Los Cedear que lideraban los rankings de rendimiento acumulado durante mayo

De acuerdo con los últimos rankings de rendimiento difundidos durante mayo, estos fueron algunos de los CEDEARs que más se destacaron por sus ganancias acumuladas en lo que va del año.

CEDEAR Empresa Rendimiento acumulado* SATL Satellogic +245% INTC Intel +170% USO United States Oil Fund +106% NOK Nokia +106% AZN AstraZeneca +101%

Datos de rankings difundidos durante mayo, con base en variaciones acumuladas del año al 7 de mayo.

Aunque estas compañías lideraban los rankings de rendimiento acumulado, no todas aparecen entre las principales apuestas de los analistas para los próximos meses.

Entre los casos más llamativos aparece Satellogic, la empresa de observación satelital fundada por el emprendedor argentino Emiliano Kargieman. Su desempeño la ubicó entre las mayores ganadoras del año, aunque se trata de una compañía con un perfil de riesgo más elevado que otras alternativas más consolidadas.

Otro de los nombres que sorprendió fue Intel. Luego de varios años de dificultades para competir con otros fabricantes de chips, la compañía logró recuperar terreno impulsada por sus planes de expansión industrial y por una mejora en las expectativas del mercado respecto de su negocio de semiconductores.

También aparecen empresas vinculadas a sectores muy diferentes entre sí, como Nokia, que continúa desarrollando infraestructura para telecomunicaciones, AstraZeneca, uno de los gigantes de la industria farmacéutica y United States Oil Fund (USO), un fondo que replica el comportamiento del petróleo y se beneficia cuando el precio internacional del crudo sube.

Los favoritos de los inversores siguen siendo las grandes tecnológicas

Más allá de las fuertes ganancias registradas por algunos Cedear, cuando se observan las recomendaciones de los expertos aparece otro grupo de protagonistas .

Diversas sociedades de bolsa e informes de mercado destacan que las compañías mejor posicionadas para aprovechar la revolución de la inteligencia artificial continúan ofreciendo oportunidades atractivas para los inversores de largo plazo .

Los Cedear que más se repiten en las carteras sugeridas para junio

En contraste con los líderes de rendimiento, las carteras sugeridas para junio muestran cuáles son las compañías que siguen concentrando la atención de los analistas y gestores de fondos.

CEDEAR Empresa Principal atractivo NVDA Nvidia Liderazgo en chips para inteligencia artificial MSFT Microsoft Crecimiento de Azure y herramientas de IA GOOGL Alphabet Expansión de Google Cloud y desarrollo de IA META Meta Platforms Integración de IA en redes sociales y publicidad AMZN Amazon Liderazgo global en servicios cloud con AWS MELI Mercado Libre Crecimiento del comercio electrónico y fintech AAPL Apple Ecosistema tecnológico y nuevas aplicaciones de IA

La presencia repetida de estas empresas en los informes de inversión refleja una visión compartida por buena parte del mercado: la inteligencia artificial seguirá siendo uno de los motores más importantes del crecimiento económico y corporativo durante los próximos años.

Nvidia, Microsoft y Alphabet lideran la carrera de la inteligencia artificial

Si hay una tendencia que explica buena parte del interés de los inversores durante los últimos dos años, esa es la inteligencia artificial.

En ese contexto, Nvidia se convirtió en uno de los nombres más relevantes de Wall Street. Sus procesadores son utilizados para entrenar modelos de IA y equipar centros de datos en todo el mundo, lo que le permitió transformarse en una de las compañías más valiosas del planeta.

Por su parte, Microsoft fortaleció su posición gracias a Azure, su negocio de computación en la nube, y a la incorporación de herramientas de inteligencia artificial en productos utilizados por millones de personas y empresas.

Alphabet, la empresa matriz de Google, también forma parte de esta tendencia. El crecimiento de Google Cloud y el desarrollo de nuevas aplicaciones basadas en IA continúan impulsando las expectativas de los analistas.

Mercado Libre, una apuesta regional que sigue ganando terreno

Dentro de los Cedear más seguidos por los argentinos, Mercado Libre ocupa un lugar especial.

La compañía fundada por Marcos Galperin logró construir un ecosistema que combina comercio electrónico, logística y servicios financieros digitales.

Gracias al crecimiento de Mercado Pago y la expansión de sus operaciones en América Latina, muchos especialistas consideran que sigue siendo una de las empresas con mayor potencial de crecimiento de la región.

Por ese motivo, continúa apareciendo entre las principales recomendaciones para quienes buscan exposición a la economía latinoamericana.

¿Qué es un CEDEAR y por qué cada vez más argentinos invierten en ellos?

Los CEDEARs son certificados que representan acciones de empresas extranjeras y cotizan en la Bolsa argentina. Esto significa que cualquier persona puede invertir en compañías como Nvidia, Microsoft, Amazon o Mercado Libre utilizando una cuenta comitente local y operando en pesos.

Una de sus principales ventajas es que permiten acceder a negocios globales sin necesidad de abrir cuentas en el exterior ni realizar transferencias internacionales.

Además, al estar vinculados al valor de las acciones originales y al tipo de cambio, suelen ser utilizados como una herramienta para diversificar carteras y reducir la exposición exclusiva a la economía argentina.

¿Cómo empezar a invertir en Cedear?

Para invertir en Cedear solo es necesario abrir una cuenta en un Agente de Liquidación y Compensación (ALyC) o en una plataforma de inversión habilitada por la Comisión Nacional de Valores (CNV).

Una vez abierta la cuenta y transferidos los fondos, el inversor puede comprar y vender Cedear de forma similar a como opera acciones locales .

Antes de invertir, los especialistas recomiendan analizar aspectos como el perfil de riesgo, el horizonte de inversión y las características de cada empresa. También sugieren diversificar la cartera para evitar depender exclusivamente del desempeño de una sola compañía o sector.

La experiencia reciente muestra que los Cedear continúan siendo una de las puertas de entrada más utilizadas por los argentinos para acceder a los mercados internacionales. Y aunque algunos papeles sorprendieron por sus extraordinarias ganancias acumuladas en 2026, las preferencias de los inversores siguen concentradas en empresas vinculadas a la inteligencia artificial, la tecnología y la innovación, sectores que hoy marcan el ritmo de la economía global.