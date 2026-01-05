Cuáles son las acciones que pagan dividendos y qué recomiendan los analistas para 2026
Grandes compañías en Wall Street distribuirán dividendos en enero. El inicio de 2026 se da luego de un 2025 excepcional y en el que el mercado americano registró ya 3 años consecutivos de ganancias de dos dígitos
Grandes compañías en Wall Street distribuirán dividendos en enero. El inicio de 2026 se da luego de un 2025 excepcional y en el que el mercado americano registró ya 3 años consecutivos de ganancias de dos dígitos