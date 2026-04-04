Miles de hinchas argentinos se preparan para copar Kansas y Dallas este junio a raíz del Mundial de Fútbol que se celebrará en Estados Unidos, Canadá y México, donde la Selección Argentina buscará defender el título obtenido en Qatar 2022. Un dólar estable podría favorecer este fenómeno, con una cotización que acumula una baja de $ 60 en lo que va del 2026. Así, a menos de 70 días de que inicie la Copa del Mundo, el mercado cambiario jugará en paralelo su propio partido: la afluencia de personas que viajará a Estados Unidos por el evento deportivo implicará una mayor demanda de divisas, profundizando la sangría Esto abre nuevos interrogantes sobre su impacto en el tipo de cambio y las reservas. Mirando de cerca lo que viene sucediendo este año, el turismo continúa con la dinámica que mostró durante 2025: un volumen de salida de dólares significativamente mayor al de los ingresos, algo que el Mundial promete profundizar. Es que, según los datos del INDEC, 1.629.200 turistas viajaron fuera del país en febrero, frente a los 534.200 extranjeros que visitaron. Así, pese a que el turismo emisivo cayó un 10,7% interanual y la cantidad de extranjeros que visitaron el país tuvo un crecimiento del 8% con relación al mismo mes del año pasado, el sector arrojó una escalada negativa de más de un millón de personas. Cabe recordar, además, que el reporte elaborado por el INDEC dejó de informar el gasto total de los turistas de manera mensual y esto ahora pasará a difundirse de forma trimestral. De todas formas, la diferencia en la cantidad de personas se traduce en un saldo deficitario en la balanza de servicios. Dentro de este escenario, hay otras variables que pueden indicar cuántos dólares se van por el turismo internacional. En el Balance Cambiario publicado por el Banco Central (BCRA), la balanza de “viajes y pasajes” registró en febrero un déficit de u$s 562 millones debido a consumos con tarjeta y turismo. Al observar lo sucedido en enero, el egreso neto fue de u$s 743 millones, en un contexto donde el Gobierno necesita acumular dólares para las reservas del BCRA. “En el bimestre enero-febrero se verificó una reducción de 10% en la cantidad de viajeros argentinos vacacionando en el exterior, en comparación con el año previo. Al mismo tiempo, el turismo receptivo creció 4% en el bimestre, comparado con los mismos meses de 2025″, explicó a El Cronista Marcos Cohen Arazi, economista del Ieral de la Fundación Mediterránea. Esta dinámica, según indicó, permite proyectar una leve mejora en el saldo deficitario. “Es posible proyectar que durante el primer trimestre se moderaría el desbalance entre [turismo] emisivo y receptivo. Sería menor al que se verificó en 2025″, estimó Cohen Arazi. Sin embargo, indicó que estas cifras no serán suficientes para revertir la tendencia: “La moderación sería marginal”, sostuvo. En ese contexto, señaló que el cociente entre quienes ingresaron al país y quienes viajaron al exterior se ubicó en 2,8%. Esto significa que, por cada viajero internacional que visitó Argentina, 2,8 argentinos hicieron turismo en el extranjero. Si bien este dato marca una mejora respecto al 3,2 registrado en 2025, la cifra refleja un desbalance similar al observado en 2017 y 2018. De acuerdo con sus cálculos, la salida de dólares por esta vía en el primer semestre “se mantendría por encima de los u$s 4.000 millones”, mientras que el turismo receptivo volcaría cerca de u$s 1.500 millones a la economía local. Claudio Caprarulo, director de Analytica, se centró en los datos de enero y sostuvo que hubo señales de desaceleración. “Por primera vez después de 21 meses cayó la cantidad de turistas argentinos que vacacionaron en otro país respecto a un año atrás”, destacó. “El número, casi 1,8 millones de personas, se mantiene elevado en términos históricos, pero la pérdida de poder adquisitivo en algunos sectores de ingresos medios, que se refleja también en el aumento de la mora crediticia, marca un límite a la demanda de dólares para turismo", agregó. Ante la posibilidad de una mayor demanda estacional de divisas por la Copa del Mundo y las vacaciones de invierno, la principal duda es cómo repercutirá esto sobre el mercado cambiario. En ese sentido, el consenso de los especialistas es que el impacto sobre el tipo de cambio y las reservas será limitado. Para Caprarulo, la caída del consumo en el exterior podría limitar esa dinámica. “Resta ver si su efecto no es compensado por esa contracción”, señala el especialista. Y añadió: “Va a presionar, pero pueden existir otros comportamientos que atenúen su impacto, como una caída en la demanda de dólares para turismo no relacionada con el mundial. También hay que considerar que las consecuencias de la guerra (en Medio Oriente) juegan en contra, al encarecer por ejemplo el costo de los pasajes en dólares”. Por su parte, Cohen Arazi relativizó la incidencia del sector y aseguró que “la demanda vinculada al turismo resulta un elemento más de presión, pero no es el más significativo”. Entre los factores más relevantes mencionó la demanda de importaciones, el pago de deuda y el atesoramiento en contextos electorales. De cara a los próximos meses, Marcos Arazi identificó una serie de claves que impulsarán “un flujo importante de argentinos” hacia Estados Unidos. Entre estos factores destaca que el tipo de cambio actual es mucho más favorable en términos reales que durante el mundial de Qatar, sumado a la cercanía de las sedes y una mayor oferta de vuelos económicos. Otro catalizador decisivo, remarcó, es el “factor Messi” ante lo que seguramente sea la última cita mundialista del capitán de la Selección. En esa línea, consideró que parte de la caída del turismo emisivo en verano podría explicarse por quienes postergaron viajes al exterior para asistir al evento. Alejandro Giacoia, economista de Econviews, descartó que el evento deportivo tenga consecuencias “traumáticas” para el mercado de cambios en el corto plazo. “Viendo la dinámica que está teniendo el mercado de cambios no pienso que vaya a ser algo traumático. Julio siempre es un mes donde los gastos en el exterior aumentan por las vacaciones de invierno", aseguró. “No creo que presione fuertemente, sí va a haber más demanda”, enfatizó. Hacia el segundo semestre, Giacoia prevé que el tipo de cambio comience a moverse a un ritmo más acelerado por la “disminución de las liquidaciones del agro”. Laura Amorós, gerente Senior de Marketing de Despegar Argentina, sostuvo que la empresa registró durante el último mes un fuerte incremento en la demanda de viajes hacia Miami, una de las ciudades más importantes del torneo, y Dallas, escenario que recibirá a la albiceleste en dos de sus tres partidos durante la fase de grupos. Asimismo, Amorós informó que una parte importante de los viajeros ya “resolvió sus pasajes con anticipación, aprovechando momentos de mayor previsibilidad en precios y disponibilidad”. Sin embargo, aclaró que el movimiento continúa y que los turistas “siguen organizando sus viajes” a medida que se conocen detalles del torneo. “Registramos un incremento del 50% en las búsquedas para viajar a Estados Unidos durante junio y un aumento del 33% para viajar en julio, en comparación con el mismo fin de semana del año pasado, lo que evidencia un fuerte entusiasmo anticipado por el torneo. En el último mes, las búsquedas hacia Dallas crecieron un 36%, mientras que Miami registró un aumento del 28%“, indicaron. El contexto cambiario también juega un rol clave. Según Despegar, el tipo de cambio favorable actúa como incentivo para viajar al exterior. Este incremento también se ve apalancado por la contratación de paquetes con vuelo, hotel y traslados, con un ahorro de hasta un 30% frente a la compra de los servicios por separado. Por último, explicaron que actualmente ofrecen financiar vuelos, hoteles y paquetes al exterior “en hasta tres cuotas, tanto en pesos como en dólares”, lo que permite “facilitar la planificación anticipada y el acceso a mejores tarifas”.