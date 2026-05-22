Arde Bolivia: el mensaje para los presidentes que quieren ordenar la economía en América latina
La crisis política y económica que atraviesa el gobierno de Rodrigo Paz tras casi tres semanas de bloqueos es parte de una batalla por el futuro de la región. Por qué el país se convirtió en un laboratorio
A cuánto está el dólar blue hoy viernes 22 de mayo. Cuál es el precio del dólar oficial y de los dólares financieros CCL y MEP. Toda la información que necesitás sobre cómo sigue la semana en los mercados.