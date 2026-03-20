Las dificultades para cubrir deudas son un tema que signa a las familias, pero que ya impacta de lleno en las empresas. 1 de cada 8 firmas tiene atrasos mayores a 90 días para concretar pagos, según reveló la Gerencia de Estudios Económicos de Banco Provincia. La tasa de morosidad en el segmento empresario saltó del 0,7% a fines de 2024 al 2,5% en diciembre de 2025. Para enero, estiman que esta se ubica en 2,6%. Estos datos se desprenden del total de la cartera de préstamos a empresas. Si se analiza por cantidad de empresas, la morosidad muestra un salto. En enero de 2026, el 12,5% de las empresas mostraron demoras de más de 90 días en sus pagos. Esto es equivalente a 1 de cada 8 empresas, o a 35.000 compañías. El salto respecto de enero de 2025 es de 2,6 puntos porcentuales. Esto implica que, si bien el riesgo de ruptura de cadena de pagos en el entramado empresario no es significativo, si muestra que el problema es generalizado, aunque sea en montos inferiores. Es que el 1% de las empresas concentra el 75% del total prestado. Esto es equivalente a 2800 créditos sobre un universo de 281.700 créditos. Entre las grandes empresas, la tasa de morosidad de mantiene en el 2,1%. Esto es, sobre créditos superiores a los $1000 millones. Lo que interpretan desde el organismo es que se mantiene baja dadas las mayores opciones financieras y capacidades de negociación de tasa, lo que les permite endeudarse a un menor costo. En el sentido contrario, el 75% de los créditos de menor tamaño tiene una irregularidad del 10%. Esto alcanza al 13,5% de las firmas y observa los créditos de hasta $45 millones. “En este universo, el panorama se asemeja mucho más al de la cartera de familias que al de las empresas grandes”, observaron. En el caso de las empresas medianas, con préstamos de entre $50 millones y $1000 millones, la mora está en alza pero se mantiene lejos del registro de las pymes y oscila entre el 6 y el 7%. Estos datos solo contemplan las empresas con demoras mayores a 90 días. De incluirse a los que tienen demora en los pagos de entre 60 y 90 días, este porcentaje salta al 16,5%, un aumento de más de 6 puntos en la comparación interanual. Si bien el impacto es generalizado en las pymes, hay sectores con mayor impacto de la mora. Es el caso de hoteles y restaurantes, la mora trepó al 17,2%, un salto de 4,9 puntos porcentuales interanual. En la pesca, asciende al 12,7% y en la industria de textil y calzado, al 12,6%. En el sentido contrario, el sector agropecuario tiene una mora del 5,7%, con una suba de 2,2 puntos interanual, en línea con el conjunto de la economía. Es llamativo el caso de petróleo y minería, donde pasó de 6,9% a 11,2% en enero de 2026. “El salto del nivel de actividad en estos sectores, evidentemente, no fue siendo suficiente para detener el aumento de la mora”, consideraron. En el comercio minorista, la tasa de morosidad asciende al 11,2%, mientras que en la producción de alimentos y bebidas trepó al 10,6%. El oficialismo busca reactivar el crédito, especialmente con el fondeo de los dólares del colchón que pide que se vuelquen al sistema financiero para respaldar inversiones. El objetivo es que esas inversiones permitan la recuperación de la actividad económica. Puertas adentro, hay preocupación sobre el estancamiento. Desde el mercado observan los primeros pasos para atender las dificultades de las familias y observan como lentamente el Banco Central y el Tesoro avalan una baja de tasas de interés. “Las tasas overnight ya llevan más de 3 semanas en torno al piso de 20% que fija el BCRA y ya toda la curva de tasa fija está en rendimientos mínimos desde diciembre. Esto se debe a que, con el spot 14% debajo del techo de la banda, el mercado confía en que el Gobierno no hará subir las tasas en el futuro cercano (vía licitaciones del Tesoro o con operaciones del Central en el mercado de bonos), siempre y cuando el FX siga en niveles con los que el equipo económico esté cómodo", analizaron desde 1816.