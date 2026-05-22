El Banco Central habilitó nuevas alternativas de financiamiento para exportadores mediante pagarés en dólares autorizados por la Comisión Nacional de Valores (CNV).

La Comunicación “A” 8441 permite a las empresas exportadoras acceder a prefinanciación de exportaciones a través de estos instrumentos a fin de facilitar así el acceso a fondos en moneda extranjera antes de concretar ventas al exterior.

“Es una medida que tiende a la desintermediación financiera de las prefinanciaciones de exportaciones, lo que es muy útil”, apuntó el economista experto en comercio internacional Federico Vaccarezza en diálogo con El Cronista. No obstante, señaló que su alcance puede ser limitado “porque está orientada a las empresas que pueden operar en el mercado de capitales”.

Pagarés en dólares: cuándo aplican

Se dispuso que esta modalidad de prefinanciación será viable en la medida que la totalidad de los fondos recibidos por el exportador haya sido liquidada en el mercado de cambios dentro de las 72 horas hábiles de recibidos.

La cancelación del capital o intereses de los pagarés se debe concretar en el país mediante una transferencia desde una cuenta en moneda extranjera a nombre del exportador en una entidad local y los fondos deben haberse originado en el canje y/o arbitraje de una transferencia del exterior por cobros de exportaciones de bienes.

Asimismo, se debe contar con la certificación de aplicación emitida por la entidad encargada del “Seguimiento de anticipos y otras financiaciones de exportación de bienes” de la liquidación de los fondos obtenidos por la emisión del pagaré.

Excepciones

Cabe señalar que quedarán exceptuados de la obligación de liquidación de los cobros de exportaciones de bienes ingresados en divisas al país en la medida que los fondos sean acreditados en cuentas en moneda extranjera de titularidad del exportador en entidades financieras locales.

La misma excepción aplica para los casos en que los fondos sean destinados dentro de las 72 horas hábiles a la cancelación del capital o interés de pagarés admitidas para la aplicación de divisas.

Cabe recordar que los pagarés en dólares fueron aprobados por la Resolución General 1003 de la CNV y con la aprobación de las reglamentaciones de Mercado Argentino de Valores S.A. y de Caja de Valores S.A. comenzaron a operarse en agosto de 2024.

Se trata de una iniciativa impulsada por el Directorio de la CNV, para facilitar el financiamiento de las empresas a mediano y largo plazo, adecuando la negociación de pagarés a sus necesidades y ciclos productivos.

Una medida útil de apalancamiento

Vaccarezza evaluó que la opción de los pagarés en dólares es ”muy útil para apalancarse", aunque reiteró el alcance limitado de la medida.

“En resumen, creo que la medida es positiva porque amplía el menú de opciones para el financiamiento exportador, pero en el corto plazo creo que puede ser mas aprovechada sobre todo por las empresas exportadoras medianas y grandes”, dijo.

Y señaló que, para la mayoría de las pymes, el desafío sigue siendo el acceso efectivo al crédito más que la disponibilidad efectiva de un instrumento.