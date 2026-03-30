En los mercados empiezan a reevaluar las opciones de la Argentina. Aunque se definen minuto a minuto y la evaluación contrafáctica no es muy justa, el desarrollo de la Guerra en Medio Oriente despierta nostalgias sobre opciones desechadas hace pocas semanas atrás. Una de ellas fue la de la abortada salida a los mercados internacionales, proyectaba para fines de febrero, para ser presentada en Argentina Week, en la segunda semana de marzo en Nueva York, dejada de lado en un episodio que habría motivado el paso al costado del Secretario de Finanzas Alejandro Lew. El Gobierno decidió no ir por ese camino largamente anunciado para no convalidar una tasa de interés del orden del 9%. Luego se volcó a conseguir dólares de inversores locales o préstamos árabes e italianos, entre otros, para poder asegurar que ya estaban disponibles los vencimientos de julio próximo por u$s 4200 millones de bonares y globales. En Nueva York, bancos de inversión describieron su sorpresa por el camino abandonado por la Argentina, habida cuenta de que solo 20 días más tarde las condiciones financieras volvieron a cambiar... para peor para la Argentina. En cambio, los inversores apuntaron sobre las oportunidades geopolíticas que se abrían para la Argentina y para los países del Cono Sur debido a su independencia logística de los suministros desde Medio Oriente. Las líneas de abastecimiento del Cono Sur tanto con los Estados Unidos como con Europa, los países del Indico, India y con el sudeste asiático no están en riesgo. Y sobre todo están firmes las alianzas estratégicas de los bloques occidentales con países de la región. Sin destacar el signo político de los gobiernos de la región que están casi sincronizadamente alineados con los EE.UU., lo que le garantizaría a Washington hoy acceso a recursos energéticos, alimenticios y minerales estratégicos para la seguridad. Desde la perspectiva de la región, implicaría la salida de esos “dólares por las orejas” que proclamó Milei. Pero la dinámica de la Guerra puede tener otras implicancias. Así surge de un informe de research emitido este lunes por Citi. “El conflicto en Oriente Medio plantea un desafío económico complejo y diverso para las economías latinoamericanas, impulsado principalmente por su efecto en los precios del petróleo”, reconocen los economistas del Citi. El informe, titulado “¿Exportadores en el punto de mira? Evaluación del impacto del conflicto en Oriente Medio en América Latina" plantea que, aunque los exportadores netos de energía, como Colombia y Brasil, podrían beneficiarse inicialmente de mejores términos de intercambio y mayores ingresos fiscales, estas ventajas podrían verse contrarrestadas por fuerzas negativas. “Entre los riesgos clave se incluyen el aumento de las presiones inflacionarias, que podrían obligar a los bancos centrales a adoptar políticas monetarias más restrictivas, y una mayor presión fiscal derivada de los subsidios a la energía", anticipa el banco. De este modo, las expectativas de un mayor beneficio regional de las exportaciones de energía y de granos a nuevos mercados podrían verse reducidas. Pero a la luz de las necesidades financieras del Tesoro, también es relevante otro llamado de atención del banco para este momento. “Un desafío fundamental reside en el posible endurecimiento de las condiciones financieras globales, que podría provocar la depreciación de las monedas en toda la región", especula. “En consecuencia -concluye-, el impacto económico general en América Latina podría ser más complejo de lo que sugiere un simple análisis de las balanzas comerciales, siendo la estabilidad de los mercados financieros globales un factor crítico a tener en cuenta".