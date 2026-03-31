El Banco Central volvió este martes a comprar dólares, en su 58 jornada consecutiva con intervención positiva en el mercado de cambios. Pero las reservas retrocedieron más de u$s 1290 millones y cerraron la semana en u$s 42.091 millones. La entidad conducida por Santiago Bausili alzó con u$s 140 millones y en el primer trimestre del año acumula compras por u$s 4385 millones. La caída de reserva se explica por el “efecto fin de mes”. El retroceso de las reservas internacionales brutas ocurre todos los fines de mes, por el cierre de posiciones y redistribución de encajes en las entidades bancarias. “A fin de mes siempre hay un reordenamiento en las finanzas de los bancos. Además, hay una mayor demanda de efectivo, por lo que bajan las reservas”, aseguró el analista financiero Christian Buteler.