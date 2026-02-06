El stock de préstamos en dólares para pagos de tarjeta de crédito alcanzó los u$s 875 millones, lo que marca un crecimiento del 20% mensual, según las estadísticas oficiales del Banco Central. Claro que para evitar el 30% de retención de ARCA, se pagan con dólar billete la mayoría y no con pesos, para lo cual se debe hacer entre la fecha de cierre del resumen y la fecha de vencimiento para el pago, y poner el stop debit. “El récord de consumo en dólares con tarjeta desde Argentina se explica por la combinación de atraso cambiario, mayor previsibilidad macro y la decisión de muchos consumidores de adelantar gastos en el exterior o en servicios dolarizados ante la expectativa de correcciones futuras del tipo de cambio”, señaló Leonardo Sancho, CEO de LS Group. Además, el economista explicó que “una parte importante de ese consumo está vinculada a viajes, principalmente a Estados Unidos, Brasil, el Caribe y Europa. En muchos destinos hoy conviene pagar con tarjeta, mientras que en el caso europeo llevar dólares suele ser poco eficiente, ya que la conversión a euros termina encareciendo el gasto frente al pago electrónico”. En términos prácticos, agregó que “en la mayoría de los destinos conviene priorizar el pago con tarjeta. En Estados Unidos y Europa es el medio más eficiente y transparente, mientras que en Brasil el uso de tarjeta está muy extendido y suele ofrecer buen tipo de cambio”. En Chile y Uruguay también conviene pagar electrónicamente, aunque en algunos comercios el efectivo puede ofrecer descuentos puntuales. En el caso uruguayo existe tax free solo para ciertos productos y locales adheridos, con un impacto acotado. En Europa, en cambio, el sistema de tax free es más amplio y puede mejorar sensiblemente el costo final. Finalmente, Sancho señaló que “el proceso operativo también influye en la decisión de gastar en dólares, ya que los consumos se consolidan al cierre del resumen y se pagan en esa moneda”. Por eso, muchos usuarios optan por depositar previamente los dólares en su cuenta o comprarlos antes del vencimiento para evitar conversiones automáticas a pesos. Anticiparse al cierre y al vencimiento de la tarjeta es clave para no encarecer el gasto”. Si se viaja a Europa, y se quiere llevar efectivo, el consejo es no ir con dólares, porque no abundan las casas de cambio como acá, y cobran comisiones importantes, por lo que el tipo de cambio termina siendo peor que hacerlo en la Argentina en una cueva del dólar blue. Además, el consejo no sólo es llevar euros en cash, porque hay comercios que sólo aceptan efectivo, sino también llevar siempre la tarjeta de crédito, porque hay máquinas para comprar los boletos de subte o de colectivo que sólo aceptan pagos electrónicos, y no se puede pagar cash.