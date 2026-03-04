Nubank, el gigante de la banca digital de América Latina, dio el puntapié en su desembarco en los Estados Unidos de la mano de Lionel Messi, al sellar una alianza con el Inter Miami FC, el club en el que juega el capitán de la Selección Argentina de fútbol. La plataforma de servicios financieros digitales que cuenta con 131 millones de clientes en Brasil, México y Colombia llegó a un acuerdo con el actual campeón de la MLS Cup para ser su Socio Principal (Main Partner), consolidando así su expansión internacional hacia los Estados Unidos. Como pilar fundamental del acuerdo, el estadio del Inter Miami en Miami Freedom Park recibirá oficialmente el nombre de Nu Stadium. La alianza llega en momentos en que está solicitando la licencia bancaria para operar en ese país. “Esto posiciona al líder en banca digital en el corazón de uno de los desarrollos de deportes y entretenimiento más ambiciosos actualmente en marcha en los Estados Unidos, cuya inauguración está prevista para el 4 de abril de 2026″, sostuvo la empresa en un comunicado. El estadio —con capacidad para 26,700 espectadores— servirá como el hogar del Inter Miami CF, además de albergar conciertos de diversos formatos, eventos corporativos y privados, y una amplia gama de eventos deportivos adicionales, incluyendo partidos amistosos y de competición. Nu e Inter Miami crearán experiencias inmersivas para fanáticos y clientes a través de una programación curada y acceso exclusivo. “Para Nu, esta alianza marca un hito significativo en su estrategia de crecimiento internacional y refuerza su compromiso a largo plazo con los Estados Unidos. El acuerdo se da tras la solicitud de Nu para obtener una licencia bancaria nacional ante la Oficina del Contralor de la Moneda (OCC) en septiembre de 2025″, informó la compañía. Con el Nu Stadium como eje central, esta colaboración refleja la creciente intersección entre las finanzas, la tecnología y la cultura para moldear el futuro del deporte mundial. “Esta alianza de largo plazo representa una alineación estratégica con una franquicia deportiva internacional que comparte nuestra ambición y mentalidad global. El Nu Stadium anclará nuestra marca en los Estados Unidos, permitiéndonos conectar con una comunidad internacional y diversa mientras construimos la plataforma de tecnología de consumo más influyente del mundo”, afirmó Cristina Junqueira, cofundadora y CEO del negocio emergente de Nu en EE.UU. “Inter Miami fue creado para establecer nuevos estándares y redefinir lo que es posible en el fútbol. Por eso buscamos la grandeza en la cancha contratando a los mejores jugadores del mundo y, con la misma importancia, nos exigimos ese mismo estándar al elegir a los socios que nos ayudan a dar vida a nuestra visión”, comentó, por su parte, Jorge Mas, Propietario Gerente del Inter Miami. “Miami siempre ha sido un lugar al que la gente llega con grandes sueños y, desde el principio, quisimos que este Club reflejara ese espíritu”, afirmó David Beckham, copropietario de Inter Miami. Más allá de los derechos de nombre del estadio, el acuerdo incluye un amplio portafolio de activos premium. El logotipo de Nu aparecerá en la parte posterior de la camiseta del Inter Miami —una de las más vendidas en el fútbol mundial— como parte de un nuevo activo de la liga que debutará en agosto de 2026. La histórica alianza se celebró la noche del 3 de marzo cuando el Nu Stadium cobró vida, iluminado con un latido rosa que representa al Inter Miami CF, entrelazado con vetas moradas que simbolizan a Nu. Nu también contará con dos espacios insignia dentro del Nu Stadium en Miami Freedom Park: el Nu Club, un salón de hospitalidad premium para 770 personas con una vista de túnel de cristal hacia los jugadores mientras caminan de los vestidores a la cancha; y la Nu Plaza, un centro comunitario dinámico diseñado para albergar espacios de reunión de la marca, una pantalla gigante y áreas de descanso, creando un espacio público vibrante en el centro del distrito.