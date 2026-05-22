Para el economista, el verdadero cepo a la acumulación de divisas no está en el precio de la moneda norteamericana.

Fausto Spotorno analizó la estrategia cambiaria del Gobierno y advirtió sobre los riesgos macroeconómicos de forzar una devaluación mediante la acumulación agresiva de reservas en el Banco Central.

Al detallar los motivos técnicos que le impiden a la gestión económica comprar divisas de manera masiva, el economista planteó: “¿Qué pasaría si el Gobierno comprara dólares hasta llevarlo a un precio de $ 1700? Hay dos opciones, y depende de cuál va a ser la estrategia que vas a usar para comprar”, apuntó en una entrevista con el canal de streaming Ahora Play.

El especialista señaló que la primera vía es hacerlo al “estilo viejo”, emitiendo pesos. Sin embargo, advirtió sobre el costo inmediato de esa medida: “Eso te va a hacer subir la inflación y al cabo de cuatro meses estamos parados en el mismo lugar. Crear peso es inútil”.

La segunda alternativa, que es el esquema utilizado actualmente, consiste en comprar los dólares con emisión monetaria y luego absorber esos pesos mediante la colocación de títulos de deuda.

Spotorno fue categórico sobre los límites de este mecanismo. “Si compra muchos más dólares así, va a haber exceso de deuda en el mercado local, sube la tasa de interés y capaz llevás a $ 1700 el tipo de cambio, pero reventando toda la economía”, sentenció.

En ese escenario hipotético, un dólar más caro perdería su efecto práctico. “Ahí el tipo de cambio alto no te serviría para competir con nadie porque no se vendería nada. O elegís más inflación o elegís más recesión, por eso el Gobierno no puede comprar cantidad infinita de dólares”, resumió.

Para el economista, el verdadero cepo a la acumulación de divisas no está en el precio de la moneda norteamericana, sino en la capacidad de absorción del mercado de deuda local para colocar los bonos.

Mencionó también que otra salida sería que el público decida vender sus ahorros en divisas para apostar por el peso, un fenómeno que por ahora “no estaría pasando”.

Ante este panorama, Spotorno avaló la velocidad actual con la que interviene el equipo económico. “¿Si me parece bien este ritmo de compra? Están siendo prudentes”, evaluó.