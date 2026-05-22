Aerolíneas Argentinas presentó una nueva aeronave con un diseño especial inspirado en la Selección Argentina y en su capitán. Faltando pocas semanas para el inicio de la Copa del Mundo 2026, la aerolínea de bandera busca acompañar el clima mundialista con esta representación simbólica.

La presentación se realizó en el Hangar 5 de Ezeiza, donde la empresa mostró oficialmente “#ElAviónMásArgentinodelMundo”.

El diseño incorpora el número 10 y la gráfica oficial de la camiseta argentina desarrollada por Adidas sobre la cola de la aeronave. La idea, explicaron desde la empresa, es establecer una conexión simbólica entre el rol de conducción que tiene el capitán dentro del equipo y el timón que guía el rumbo del avión.

LUCIANO MAZZEO-AEROLINEAS ARGENT

Además, la estética suma otros detalles que se relacionan con la Selección. Los motores exhiben la clásica cinta de capitán, mientras que también aparecen las tres estrellas que recuerdan los títulos mundiales obtenidos por la albiceleste.

La acción forma parte de una serie de iniciativas que Aerolíneas Argentinas pondrá en marcha durante el Mundial 2026, con el objetivo de acompañar a los miles de argentinos que viajarán a Estados Unidos, México y Canadá para seguir al equipo nacional durante el certamen.

En ese marco, la compañía detalló que operará vuelos especiales hacia Kansas City y Dallas, dos de las sedes donde Argentina disputará partidos correspondientes a la fase de grupos. A su vez, reforzará la conectividad hacia Miami, uno de los principales puntos de ingreso y tránsito para los viajeros argentinos.

La operación hacia esa ciudad contará con vuelos diarios desde Buenos Aires e incluirá frecuencias tanto diurnas como nocturnas.

El avión conmemorativo comenzará a operar próximamente en las rutas internacionales de la compañía y recorrerá distintos destinos de América y Europa.

Aerolíneas Argentinas lanzó su nuevo diseño para el Mundial de fútbol 2026

En lo que va del año, el Mundial 2026 ya comenzó a mover negocios vinculados al turismo y al transporte aéreo. Un informe de Data Appeal y Mabrian estima que el Mundial 2026 generará unos u$s 4300 millones en gasto turístico asociado al evento, con más del 80% concentrado en alojamiento.

Para Aerolíneas Argentinas, la apuesta aparece como una oportunidad para capitalizar el flujo de viajeros argentinos y reforzar su presencia internacional durante uno de los eventos con mayor impacto global.