La industria espacial acaba de entrar en otra dimensión financiera. La empresa de Elon Musk, SpaceX, avanzó formalmente con su salida a bolsa en Estados Unidos y busca protagonizar la Oferta Pública Inicial (IPO, por sus siglas en inglés) más grande de la historia del mercado.

La compañía eligió al Nasdaq para debutar bajo el ticker SPCX y apunta a recaudar hasta u$s 75.000 millones, en una operación que podría empujar su valuación por encima de los u$s 2 billones. De concretarse, dejaría atrás incluso el récord histórico de Saudi Aramco en 2019 que estuvo cerca de los u$s 30.000.

Y ahí apareció un nombre que empezó a captar fuerte atención entre los inversores: Satellogic. La empresa fundada por argentinos, especializada en imágenes satelitales y análisis geoespacial, se convirtió en una de las acciones más explosivas del año dentro del universo espacial.

Sus acciones acumulan una suba cercana al 583% en 2026, impulsadas por la euforia alrededor del desembarco bursátil de SpaceX y el renovado interés por sector aeroespacial.

Sucede que Satellogic forma parte de una de las carteras temáticas espaciales del Bank of America (BofA). El banco armó una canasta de acciones vinculadas a la “space economy” y al potencial crecimiento del sector tras la IPO de SpaceX.

Ese basket de compañías espaciales que supera ampliamente al S&P 500 y al Nasdaq en 2026, impulsado justamente por la expectativa de que SpaceX termine por validar a toda la industria como un nuevo segmento institucional de crecimiento, la acción de Satellogic ha subido fuerte.

Qué es una IPO y por qué Wall Street las sigue tanto

Una IPO (Initial Public Offering) es el proceso mediante el cual una empresa privada comienza a cotizar en bolsa y vende acciones al público por primera vez.

En criollo, la compañía abre la puerta para que cualquier inversor pueda convertirse en accionista.

El mecanismo tiene varios objetivos. El principal suele ser conseguir financiamiento para expandirse, invertir o reducir deuda. Pero también funciona como una enorme instancia de valorización para fundadores, fondos privados y primeros inversores.

En el caso de SpaceX, la IPO además tiene otro componente que es el de transformar definitivamente a la compañía en uno de los gigantes centrales del capitalismo tecnológico global.

La empresa domina hoy el negocio de lanzamientos espaciales comerciales, trabaja con la NASA y el Departamento de Defensa de Estados Unidos y convirtió a Starlink en uno de los proyectos de internet satelital más relevantes del mundo.

Cómo funciona una salida a bolsa

El proceso suele dividirse en varias etapas.

Primero , la empresa presenta documentación ante el regulador estadounidense (SEC). Luego aparecen los bancos colocadores, en el caso de SpaceX estará liderado por Goldman Sachs y Morgan Stanley, que ayudan a definir la valuación, el precio estimado y la demanda potencial.

Después llega el roadshow: una suerte de gira donde la empresa presenta su historia y sus números ante grandes fondos e inversores institucionales.

Finalmente se fija el precio definitivo y las acciones empiezan a cotizar.

El problema oculto de las IPO: no todas terminan bien

El detalle importante es que muchas veces las IPO más calientes del mercado arrancan con una enorme volatilidad. La combinación entre expectativa, escasez inicial de acciones y narrativa suele generar movimientos muy agresivos en los primeros días. Wall Street ya vio esto con nombres como Tesla, Snowflake o Airbnb.

El error más común del inversor minorista es asumir que una IPO exitosa automáticamente implica una buena inversión. Esto no siempre ocurre.

Muchas compañías salen a bolsa en momentos donde el entusiasmo del mercado está en máximos y las valuaciones ya descuentan años enteros de crecimiento futuro.

Eso puede generar dos riesgos:

que la acción ya esté “cara” desde el primer día;

o que la narrativa sea más fuerte que el negocio real.

De hecho, históricamente muchas IPO atraviesan un patrón parecido: fuerte euforia inicial, rally explosivo y luego correcciones profundas cuando el mercado empieza a mirar balances, márgenes y generación de caja.

En el caso de SpaceX, el desafío será todavía más complejo porque gran parte de la valuación está apoyada en expectativas futuras sobre Starlink, inteligencia artificial y el negocio espacial global.

SpaceX bajo la lupa de los expertos

Paula Chaves, analista de mercados de Greyhound Trading, sostuvo en diálogo con El Cronista que la posible salida a bolsa de SpaceX “se perfila como uno de los eventos financieros más importantes de los próximos años”, no solamente por el tamaño de la compañía, sino porque representa una empresa que combina tecnología, infraestructura, defensa, conectividad global e innovación espacial en una sola narrativa.

“Primero es importante entender qué es una IPO. Una IPO, o salida a bolsa, es el momento en que una empresa privada comienza a vender acciones al público y empieza a cotizar en mercados como Nasdaq o NYSE. En otras palabras, pasa de pertenecer principalmente a fundadores e inversionistas privados a permitir que cualquier inversor pueda participar comprando acciones”, explicó.

Sin embargo, Chaves advirtió que todavía existe un alto componente especulativo alrededor de la operación. “Por ahora todo lo relacionado con SpaceX es bastante especulativo y basado en tesis de mercado. Aunque existe muchísima expectativa sobre una posible IPO, todavía hay demasiadas variables que no conocemos completamente, especialmente sobre valoración final, estructura de acciones y condiciones reales de salida”, señaló.

La especialista recordó además que históricamente muchas IPO muy esperadas suelen atravesar una dinámica compleja después de sus primeros días de cotización.

“En varios casos aparece una fuerte euforia inicial y posteriormente correcciones importantes cuando el mercado empieza a aterrizar expectativas, valuaciones y riesgos reales”, indicó.

Aun así, remarcó que SpaceX podría diferenciarse de otros debuts bursátiles tradicionales por el sector al que pertenece y por el contexto actual del mercado.

“La compañía participa en industrias que hoy tienen muchísimo momentum: inteligencia artificial, defensa, infraestructura satelital, conectividad global y tecnología espacial. Y cuando un activo logra combinar innovación, narrativa tecnológica y liderazgo de mercado, muchas veces el comportamiento bursátil puede diferir bastante de IPO tradicionales”, explicó.

SpaceX todavía no debutó y ya dispara otra fiebre en el mercado

Bajo esa lógica, Chaves afirmó que parte del mercado cree que la empresa podría sostener valuaciones muy elevadas incluso en medio de alta volatilidad.

“Algunos inversores consideran que SpaceX podría mantener valuaciones mucho más fuertes o ‘tercas’ de lo habitual, incluso si inicialmente presenta volatilidad. El mercado podría estar dispuesto a pagar múltiplos muy elevados simplemente por exposición a una de las compañías más disruptivas del momento”, sostuvo.

De todos modos, insistió en separar entusiasmo de valuación. “Es importante dejar claro que eso sigue siendo una tesis especulativa, no una garantía. Porque incluso una empresa extraordinaria puede convertirse en una mala inversión si el precio de entrada es demasiado alto. Y ahí es donde el inversor debe separar dos cosas muy distintas: admirar la compañía y evaluar si realmente la valuación tiene sentido”, remarcó.

Además, explicó que ingresar a una IPO desde el primer día no siempre resulta la mejor estrategia. “Muchas veces el mercado necesita tiempo para encontrar un precio más estable, entender cómo reaccionan los institucionales y evaluar los primeros reportes financieros públicos”, afirmó.

Por eso, consideró que la verdadera discusión de mercado probablemente no pase por definir si SpaceX es una gran compañía. “La clave será preguntarse si el mercado no termina descontando demasiado crecimiento desde el inicio”, concluyó.

El furor por SpaceX llega a las criptomonedas: así buscan anticiparse a la IPO

Carolina Gama, Country Manager de Bitget para Argentina, dijo a este medio que el mercado sigue con fuerte interés el proceso de salida a bolsa de SpaceX y sostuvo que ese fenómeno también empezó a trasladarse al ecosistema cripto.

“El mercado sigue con gran interés el reciente filing de SpaceX y desde Bitget también observamos ese mismo interés entre los inversores cripto por obtener exposición a empresas privadas de alto impacto antes de su salida a bolsa”, explicó.

En ese contexto, detalló que la compañía lanzó IPO Prime, una herramienta diseñada para acercar este tipo de activos al ecosistema digital.

“Lanzamos IPO Prime para responder a esa demanda creciente, ofreciendo una forma más sencilla de acceder a este tipo de oportunidades. El primer token pre-IPO listado en la plataforma fue justamente el de SpaceX, reflejando el fuerte interés inicial por obtener exposición a compañías de referencia global”, señaló.

Según explicó Gama, el funcionamiento busca replicar la experiencia habitual de inversión dentro del mercado cripto. “La compra se realiza directamente dentro de Bitget, de forma similar a cualquier otro activo del mercado spot, utilizando USDT”, afirmó.

La ejecutiva recordó además que Tether funciona hoy como una de las principales stablecoins del ecosistema y es ampliamente utilizada como “dólar digital” dentro del mercado cripto.

Fuente: Bloomberg Jordan Vonderhaar

“A través de IPO Prime, los usuarios pueden tomar exposición mediante tokens que replican económicamente el comportamiento de empresas privadas o activos vinculados a futuros procesos de IPO”, explicó.

Para Gama, uno de los principales atractivos del modelo es que permite acercar el universo de mercados privados al inversor minorista sin atravesar las barreras tradicionales de Wall Street.

“El objetivo es integrar el acceso entre cripto y mercados tradicionales dentro del mismo ecosistema, sin necesidad de acceso a mercados privados ni procesos convencionales de suscripción”, concluyó.