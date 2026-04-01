Mientras el Gobierno analiza cómo “reactivar” la reforma laboral tras la cautelar que suspendió 82 de sus artículos, el pasado miércoles 1° de abril comenzó a regir la eliminación de los impuestos internos. Según el artículo 195 de la ley de Modernización Laboral, la supresión de los tributos vinculados al consumo se haría efectiva “a partir del primer día del mes inmediato siguiente al de la entrada en vigencia de la norma”. Dado que la ley fue promulgada el pasado 6 de marzo, la reducción impositiva ya está en vigencia. La eliminación de estos gravámenes tendrá impacto directo en algunos de los productos y servicios. El “Capítulo I” —incluido en el Título XXV—, referido a los impuestos vinculados al consumo, detalla que la eliminación incidirá en los siguientes rubros: Por ejemplo, el servicio de telefonía celular dejará de estar alcanzado por una alícuota del 5%. En el caso de los seguros (accidentes de trabajo), la carga era del 2,5%, mientras que el segmento de objetos suntuarios, embarcaciones y aeronaves tributaba una tasa del 20%. “Debería tener un efecto inmediato porque la implementación no depende de un mecanismo, como la devolución de créditos fiscales. Es una eliminación directa de impuestos internos, un tributo que se aplica sobre el importe de la facturación”, explica Matías Olivero Vila, contador púbico y presidente de la ONG Lógica. En el sector automotriz, la eliminación del “impuesto al lujo” alcanza a los modelos de gama media y alta con precios superiores a los $ 121 millones, los cuales estaban sujetos a una alícuota del 18% sobre el precio neto de salida de fábrica. Prestige Auto, representante de Mercedes-Benz en Argentina, fue de las primeras en anticipar el ajuste de sus listas de precios con reducciones del 13% en promedio. En sintonía, terminales como Ford y Toyota anunciaron recortes en marzo que, en modelos seleccionados, llegan a superar los u$s 20.000. Al tratarse de impuestos coparticipables, la medida tendría un costo fiscal anual estimado del 0,1% del PBI. “Entre niveles de gobierno, la pérdida sería de 0,04 p.p. del PBI para la Nación y de 0,06 p.p. del PBI para provincias y CABA”, calculan desde el Instituto Argentino de Análisis Fiscal (IARAF). Por su parte, la Comisión Federal de Impuestos estimó que la suma total sería de $ 379.396 millones para 2026. El conjunto de las provincias y CABA resignaría $ 219.140 millones, mientras que la Nación dejaría de recaudar $ 149.768 millones. En tanto, el resto de los recursos se distribuirá entre la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) y el Fondo de los Aportes del Tesoro Nacional (ATN). La eliminación de impuestos internos reducirá de 45 a 40 la cantidad de tributos nacionales. En cambio, los gravámenes totales —considerando todos los niveles de gobierno— pasarán de 155 a 150. No obstante, dado que el artículo 192 de la reforma laboral deroga, a partir de 2028, los impuestos vinculados a las entradas de espectáculos cinematográficos y los servicios de comunicación audiovisual, los tributos totales pasarán a ser 147, con un recorte de impuestos nacionales de 45 a 37. Junto con la eliminación de impuestos internos, el sector agroindustrial recibirá un beneficio clave: la exención del IVA para “ la provisión de energía eléctrica utilizada en sistemas y/o equipos de riego”. La medida, que modifica el artículo 28 de la Ley de Impuesto al Valor Agregado, entra en vigencia este miércoles 1° de abril, al cumplirse el primer día del mes inmediato posterior a la sanción de la ley. “Implica la reducción de la alícuota de IVA para estas adquisiciones, con lo cual disminuye la posibilidad de generar saldos a favor a quienes realizan fuertes inversiones en estos bienes”, explican desde el IARAF.