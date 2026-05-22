En medio de especulaciones sobre el valor al que puede llegar el dólar a fin de año, el economista Orlando Ferreres , uno de los más escuchados de la City y quien supo ser mentor de Javier Milei, señaló que el tipo de cambio no refleja una paridad de equilibrio.

Durante una entrevista por Canal E, el titular de la consultora OJF & Asociados puso la lupa sobre la necesidad de un ajuste de la

cotización para acompañar la inflación. En ese sentido, anticipó una cifra concreta al valor que debería tener la divisa a fin de año.

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