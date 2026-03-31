Faltan menos de tres meses para que el Mundial 2026 comience, pero para los argentinos la espera ya entró en una fase de definiciones. Los datos de Google Trends de la última semana mostraron que los internautas no aguardan de forma pasiva sino que ya es momento de evacuar dudas para comenzar a completar el álbum mental antes de que suene el silbato. El análisis de los últimos días muestra que el interés no fue por el fixture general, sino por los últimos casilleros vacíos de la Copa. El 26 de marzo marcó un hito con la definición de los repechajes europeos (UEFA), donde selecciones de peso se jugaron sus últimas fichas. Las consultas por resultados crecieron un 3.750%, impulsadas por cruces como Polonia vs Albania y Gales vs Bosnia y Herzegovina. El interés por la Selección de Irak subió un 1.550% y el de Turquía un 1.200%, demostrando que el hincha argentino ya empezó a “estudiar” el mapa completo de la competencia. El interés por el Mundial no fue uniforme en todo el territorio. La imagen de Google Trends muestra en qué partes del país se buscó más la información sobre el Mundial 2026. El ranking de subregiones de Google Trends mostró que las consultas se concentraron con mayor intensidad en los extremos del país, reflejando cómo la expectativa federal empuja las tendencias: Para analizar este fenómeno, utilizamos Google Trends, una herramienta gratuita que permite visualizar la popularidad relativa de un término en un periodo y lugar determinados. En Argentina, donde Google concentra más del 95% de las consultas diarias, esta plataforma funciona como una ventana directa a las dudas y la curiosidad de los internautas. Pero para entender mejor la herramienta, Trends no muestra el volumen total de búsquedas en números brutos, sino que utiliza una escala de 0 a 100 para medir el “interés de búsqueda”. Cuando un gráfico llega a 100, significa que ese término alcanzó su máxima popularidad en el tiempo seleccionado. Por otro lado, un término entra en fase Breakout cuando su crecimiento supera el 5.000% en un periodo corto de tiempo. Esto no significa necesariamente que sea lo más buscado del país, sino que explotó: pasó de ser una consulta residual a una tendencia masiva.