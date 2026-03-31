En el camino hacia el Mundial 2026, Ogilvy Argentina y Quantic, la marca exclusiva de Cetrogar, revelan qué tan envidiosos y competitivos somos los argentinos, cuánto nos importa mirar la pantalla ajena, compararla con la propia y sentir que ya no alcanza, con “El tamaño de tu envidia”. En el año del mundial, las ventas de televisores se incrementan hasta en un 50%, en medio de una batalla de comunicación mundialista y promos, había que encontrar algo distinto para decir. Tocar una fibra que no sea la típica de la pasión. “El tamaño de tu envidia” convoca a todos a hacernos cargo del nivel de celos que nos provoca la TV led del vecino, del amigo, del cuñado, sacándole una foto y enviándola por whatsapp, sin pudor, sabiendo que tendrá recompensa. Se entrenó un agente de AI para que analice el tamaño de las cajas y los transforme en descuentos importantes en la compra de las TVs Quantic. De acuerdo con el tamaño de la caja o la TV del vecino que mandás por Whatsapp, “Q” el bot de Quantic, te da un descuento para una TV con más pulgadas. “Miles de personas renuevan su TV Led en cada Mundial, casi como si fuera un ritual. Somos muy conscientes de ello y entendemos todas las emociones por las que pasamos durante los meses previos. Y por eso queríamos estar cerca de estos fanáticos, acompañarlos con nuestros productos y esta promo que va a dar que hablar. El Mundial transforma la casa en un punto de encuentro y la televisión pasa a ser protagonista central que impacta en la experiencia total al ver un partido”, describió Juan Almeida Gerente Nacional de Marketing de Cetrogar. “En época mundialista todo el mundo habla de la pasión que se enciende en los argentinos, pero no es la única emoción, también aparece la envidia. Nos pareció interesante no negarlo, sino adueñarnos de este terreno para lanzar la promo de tvs que la gente espera para el mundial de una manera más auténtica y divertida, sin los típicos códigos publicitarios del Mundial”, aseguró Malu Donaire, Chief Creative Officer de Ogilvy Latina Sur. La campaña se despliega en un ecosistema 360, con distintas piezas de TV, radios, digital y OOH. Además, contará con la participación de influencers y celebrities que se sumarán compartiendo contenido en redes sociales. Ogilvy inspira a las marcas y a las personas a tener un impacto en el mundo. Hemos estado creando ideas icónicas, que cambian la cultura y generan valor para los clientes desde que David Ogilvy fundó la empresa en 1948. Continuamos construyendo sobre ese rico legado a través de nuestra creatividad sin fronteras, operando, innovando y creando en la intersección del talento y las capacidades. Nuestros expertos en Publicidad, Experiencia, Relaciones Públicas, Salud y Consultoría trabajan con fluidez en 131 oficinas en 93 países para ofrecer soluciones creativas de clase mundial para nuestros clientes. Ogilvy es una empresa de WPP (NYSE: WPP). Para obtener más información, visite Ogilvy.com y síganos en LinkedIn, Twitter, Instagram y Facebook. Cetrogar es una de las cadenas líderes en venta de tecnología, electrodomésticos y artículos para el hogar en Argentina con más de 45 años en el mercado, que cuenta con más de 115 sucursales en 17 provincias.Hoy se posiciona como una marca en constante crecimiento en el rubro de retailers. Cetrogar es Main Sponsor del Club Atlético Boca Juniors y de Racing Club de Avellaneda. Quantic es una marca exclusiva de Cetrogar. Con foco en el desarrollo de tecnología accesible. Su diferencial está en acercar tecnología a nuevas audiencias, democratizar el acceso a dispositivos y ofrecer productos pensados para entretenimiento y productividad a precios accesibles. Más información en: https://quantic.com.ar/