Con el Mundial 2026 en vista, Aerolíneas Argentinas anunció que sumará vuelos a los Estados Unidos desde el interior del país, que permitirán a la Selección Argentina durante la competencia. La aérea de bandera agregó frecuencias hacia Miami y amplió la capacidad disponible en uno de los destinos más demandados durante el torneo. Desde el 8 de junio, Aerolíneas comenzará a operar los vuelos ya previstos desde Córdoba y Rosario, hacia Miami. A estos se agrega la ruta que unirá a Tucumán con la ciudad del estado de Florida. Los servicios realizarán una escala en Punta Cana. El esquema contempla dos frecuencias semanales desde Córdoba, los lunes y miércoles; tres desde Rosario, los martes, viernes y domingos; y dos vuelos por semana desde Tucumán, los jueves y sábados. De este modo, la aerolínea incorpora una nueva alternativa desde el norte del país. Con esta programación, la compañía pasará a operar un total de 29 vuelos semanales a Miami, lo que implica un incremento del 93% respecto de la oferta de 2025 en ese destino. La red se completa con 20 vuelos semanales desde Buenos Aires y dos servicios directos desde Córdoba. Según lo informado, una vez finalizado el Mundial, la ruta Córdoba–Miami continuará operándose de manera regular. Además, la compañía ya había definido que realizaría vuelos especiales a Dallas y Kansas, ciudades en las que la Scaloneta jugará sus partidos en fase de grupos. En esos casos, la programación prevé servicios con llegada el día previo y el mismo día de cada partido, alineados con las fechas oficiales del torneo. La ampliación de la oferta aérea se produce en un contexto de demanda récord por asistir al Mundial. De acuerdo con información oficial de la FIFA, durante la última fase de venta de entradas se registraron más de 500 millones de solicitudes en apenas 33 días, lo que equivale a un promedio de 15 millones de pedidos diarios. Los países anfitriones —Estados Unidos, México y Canadá— concentraron la mayor cantidad de solicitudes, seguidos por Alemania, Inglaterra, Brasil, España, Portugal, Argentina y Colombia. Entre los partidos más requeridos figuran Colombia–Portugal, programado para el 27 de junio en Miami; México–República de Corea, el 18 de junio en Guadalajara; la final en Nueva York–Nueva Jersey, el 19 de julio; el partido inaugural entre México y Sudáfrica, el 11 de junio en Ciudad de México; y un encuentro de dieciseisavos de final en Toronto, previsto para el 2 de julio.